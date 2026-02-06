Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo khi cầu thủ liên tiếp đứt dây chằng

Sáng 6/2, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Nguyễn Thái Sơn - tiền vệ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam - đã hoàn tất ca phẫu thuật.

Theo đó, khoảng 9h45, ca phẫu thuật điều trị chấn thương cho tiền vệ Thái Sơn đã được thực hiện thành công tại một bệnh viện ở TPHCM. Người trực tiếp phụ trách ca mổ là bác sĩ Phạm Quốc Hùng, chuyên gia về chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.

Tiền vệ Thái Sơn phải phẫu thuật vì chấn thương nặng (Ảnh: BV).

Trước đó, chia sẻ với phóng viên, bác sĩ Hùng cho biết, Thái Sơn bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước gối phải, rách sụn chêm trong và sụn chêm ngoài. Chấn thương này tương tự như của tiền vệ Nguyễn Văn Trường trước đây, và nhẹ hơn của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 tiếng 15 phút. Bác sĩ Phạm Quốc Hùng cùng ê-kíp đã thực hiện kỹ thuật chuyên sâu để xử lý toàn diện các tổn thương, gồm: tái tạo lại dây chằng chéo trước gối phải, gia cố lại dây chằng trước ngoài gối phải.

Bệnh nhân còn được khâu bảo tồn cả sụn chêm trong và ngoài, nhằm giữ tối đa cấu trúc giải phẫu tự nhiên, tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao sau này.

Hậu phẫu, các chỉ số sinh tồn của Thái Sơn rất ổn định, không có vấn đề phát sinh. Cầu thủ này sẽ lưu lại bệnh viện khoảng 3 ngày để theo dõi hậu phẫu, và dự kiến cần khoảng 9 tháng để phục hồi trước khi chính thức trở lại sân cỏ.

Bác sĩ động viên Thái Sơn trên giường bệnh (Ảnh: BV).

Thái Sơn là tiền vệ trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026. Sau hai giải đấu nói trên, với phong độ xuất sắc của mình, Thái Sơn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, ở phút 70 trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình FC tại vòng 12 V-League 2025-2026, Nguyễn Thái Sơn bất ngờ ngã xuống sân, ôm chân đau đớn và phải rời sân bằng cáng vì chấn thương nặng.

Là người trực tiếp mổ cho cả Văn Trường, Thái Sơn và Hiểu Minh, bác sĩ Phạm Quốc Hùng chia sẻ, đứt dây chằng là chấn thương khá thường gặp trong bóng đá. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, trong đó việc thi đấu với mật độ dày đặc, áp lực cao cũng có thể khiến cầu thủ gặp chấn thương nặng.

Vì vậy, ông khuyến cáo các cầu thủ cần có chế độ sinh hoạt và tập luyện hợp lý, tránh thi đấu dày đặc gây quá tải, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho sức khỏe.