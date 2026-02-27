Bác sĩ IVF giữ vững tỷ lệ thành công bằng phác đồ cá nhân hóa

Người “nhạc trưởng” trong hành trình IVF

Nếu hành trình giúp gia đình sinh con khỏe mạnh chào đời là kết quả của tập thể thì bác sĩ IVF chính là người cầm nhịp. Từ đánh giá sức khỏe sinh sản, lên kế hoạch điều trị, theo dõi mỗi giai đoạn đến kết nối liên chuyên khoa, điều phối các bộ phận, tất cả đều được đặt vào tay bác sĩ hỗ trợ sinh sản.

Từng quyết định, mỗi điều chỉnh nhỏ đều ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công cuối cùng. Vì vậy, việc xây dựng phác đồ cá nhân hóa cho bệnh nhân được các bác sĩ đặt lên hàng đầu.

Bác sĩ IVF và bác sĩ di truyền tư vấn song song cho cặp đôi (Ảnh: BVCC).

“Phác đồ cá nhân hóa là bản thiết kế riêng dành cho từng cặp đôi. Ngay khi trường hợp bệnh nhân cùng tuổi, gặp cùng vấn đề bệnh lý, hướng điều trị có thể khác do kế hoạch cá nhân, khả năng đáp ứng thuốc, tâm lý,... của mỗi người”, bác sĩ Nguyễn Bình Dương - Trưởng Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh chia sẻ.

Phác đồ cá nhân hóa cho từng trường hợp (Ảnh: BVCC).

Đồng thời, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng - Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cũng nhấn mạnh: “Phác đồ cá nhân hóa không phải là một bản tổng hợp thuần kỹ thuật chuyên môn, hơn hết là một lộ trình toàn diện, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe tinh thần”.

Đồng hành 1-1 trong từng bước điều trị

Mỗi ca bệnh là một biến số, không chỉ tuổi tác, tình trạng sức khỏe sinh sản, quỹ thời gian khác nhau mà kỳ vọng, tâm thế của gia đình cũng khác. Không ít cặp đôi bước vào chu kỳ IVF với tâm lý lo lắng, sợ thất bại, sợ không hiểu quy trình.

Tại Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, mô hình chăm sóc 1-1 được áp dụng để giảm thiểu tối đa áp lực cho các cặp đôi. Mỗi cặp vợ chồng có một bác sĩ chuyên khoa phụ trách chính cùng ê-kíp gồm điều phối, điều dưỡng và chuyên viên phôi hỗ trợ xuyên suốt.

Với tất cả cặp đôi đến thăm khám lần đầu, “chính sách 30 phút” được triển khai như một bước quan trọng để bác sĩ lắng nghe, tìm hiểu mong muốn, kỳ vọng và cả những khó khăn của gia đình. Qua đó, phác đồ đưa ra được tối ưu cả về thời gian, chi phí, hiệu quả điều trị.

Gia đình chạm đến giấc mơ có con sau chu kỳ IVF tối ưu (Ảnh: BVCC).

Chị Hà (39 tuổi, Hà Nội) với tình trạng tắc hai bên vòi trứng, dưới sự đồng hành của bác sĩ Lê Duy Thảo đã đậu song thai ngay lần chuyển phôi, đón 2 em bé Bánh Mì, Cà Phê khỏe mạnh chào đời. Nhớ lại hành trình đã đi qua, chị Hà bộc bạch: “Cách bác sĩ tư vấn rất dễ hiểu, ngắn gọn. Trong suốt quá trình, bác luôn trấn an giúp vợ chồng mình cảm thấy an tâm”.

Giữ vững tỷ lệ thành công lên đến 80%

Với phương châm “cá nhân hóa phác đồ điều trị quan trọng như kê đơn đúng bệnh”, Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh trong nhiều năm qua đã áp dụng, giữ vững tỷ lệ thành công lên đến 80%. Không ít cặp đôi đón tin vui ngay từ chu kỳ đầu tiên, bao gồm cả những trường hợp có bệnh lý phức tạp hoặc tính chất công việc thời gian hạn chế.

Mong con nhiều năm, vợ chồng chị Thùy Trang (Nông Cống, Thanh Hóa) đi thăm khám nhận kết quả buồng trứng đa nang, chồng tinh trùng dị dạng. Quá trình tìm kiếm giải pháp tối ưu, chị đã có cơ duyên biết đến bác sĩ Vũ Viết Hoàng.

Đồng hành 1-1, cân nhắc cả yếu tố thời gian khi người chồng thường xuyên công tác xa nhà, bác sĩ đã xây dựng phác đồ Mini IVF cá nhân hóa cho anh chị, trong đó người chồng chỉ cần có mặt hai lần. Đặt niềm tin đúng chỗ, vợ chồng chị Trang đã có một chu kỳ thuận lợi, đón tin đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi.

Bác sĩ chia sẻ niềm vui đón tin con cùng gia đình (Ảnh: BVCC).

Mỗi phác đồ được bác sĩ quyết định đều thông qua quá trình thăm khám và tìm hiểu kỹ càng. Với các gia đình mang gen bệnh lý di truyền, IVF kết hợp sàng lọc phôi tiền làm tổ (PGT) được xem là giải pháp tối ưu giúp ngăn ngừa những bất thường từ giai đoạn sớm. Cùng mang gen Thalassemia, gia đình chị Tình (36 tuổi, Hà Nội) là một trong những trường hợp thành công khi lựa chọn IVF kết hợp sàng lọc.

Với sự theo sát của bác sĩ Nguyễn Bình Dương cùng Trung tâm Gen Hồng Ngọc, những phôi mang gen bệnh được loại bỏ, chị Tình thuận lợi bước vào quá trình chuyển phôi, đón bé Voi khỏe mạnh chào đời.

IVF kết hợp sàng lọc phôi giúp nhiều gia đình sinh con khỏe mạnh (Ảnh: BVCC).

Mỗi phác đồ đều được xây dựng trên sự tỉ mỉ và tận tâm của đội ngũ bác sĩ. Thành công không chỉ đến từ kỹ thuật, mà còn từ sự đồng hành 1-1, sự thấu hiểu tâm lý và nỗ lực tìm giải pháp phù hợp nhất cho từng gia đình. Trong ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, mỗi hành trình thành công chính là ghi nhận to lớn dành cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản - những người âm thầm giữ vững tỷ lệ thành công bằng chính sự kiên trì, trách nhiệm và tình yêu nghề.