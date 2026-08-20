Bác sĩ chỉ rõ 5 hiểu lầm phổ biến về giải độc gan

Gan đóng vai trò là hệ thống lọc chính của cơ thể, chuyển hóa độc tố thành chất thải, làm sạch máu và chuyển hóa chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể một số protein quan trọng nhất. Việc giữ cho gan khỏe mạnh và hạn chế ăn uống quá độ là vô cùng quan trọng.

Trong những năm gần đây, trên thị trường tràn ngập các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng giải độc và làm sạch gan, đặc biệt sau những lần ăn uống, nhậu nhẹt quá độ. Các sản phẩm này được quảng cáo nhằm duy trì chức năng gan hằng ngày hoặc để phục hồi gan đã bị tổn thương.

Dưới đây, Tiến sĩ Tinsay Woreta, chuyên gia về gan tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) phân tích một số quan niệm sai lầm về sức khỏe gan và xác định giá trị của các biện pháp làm sạch gan.

Chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên giúp bảo vệ sức khỏe gan (Ảnh minh họa: iStock).

Quan niệm sai lầm số 1: Làm sạch gan rất quan trọng đối với việc duy trì sức khỏe hằng ngày và đặc biệt hữu ích sau khi bạn ăn uống quá độ.

Các liệu trình làm sạch gan được quảng cáo là phương thuốc vạn năng cho sức khỏe gan hằng ngày và khắc phục tình trạng ăn uống quá độ, tuy nhiên TS Woreta không khuyến khích sử dụng các phương pháp này.

“Các sản phẩm này không được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) quản lý. Do đó, chúng chưa được thử nghiệm đầy đủ trong các thử nghiệm lâm sàng”, TS Woreta giải thích.

Theo Johns Hopkins Medicine, một số thành phần phổ biến trong các sản phẩm thanh lọc gan đã được chứng minh có một số tác dụng tích cực. Chẳng hạn, cây kế sữa có tác dụng giảm viêm gan, chiết xuất nghệ giúp bảo vệ chống lại tổn thương gan.

Tuy nhiên, vẫn chưa có đủ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng trên người để khuyến nghị sử dụng thường xuyên các hợp chất tự nhiên này để phòng ngừa.

Khi nói đến sức khỏe gan, bạn cần tránh lạm dụng rượu bia cũng như ăn uống quá độ. Các sản phẩm thanh lọc gan chưa được chứng minh là có thể loại bỏ tổn thương do tiêu thụ quá mức gây ra cho cơ thể.

Quan niệm sai lầm số 2: Thanh lọc gan là một cách an toàn và lành mạnh để giảm cân.

Nhiều sản phẩm giải độc gan cũng được bán như các sản phẩm thanh lọc giảm cân. Tuy nhiên, không có dữ liệu lâm sàng nào hỗ trợ hiệu quả của các sản phẩm này. Ngược lại, một số thực phẩm chức năng có thể gây tổn thương gan nên cần thận trọng khi sử dụng.

Quan niệm sai lầm số 3: Bạn không thể tự bảo vệ mình khỏi bệnh gan.

“Trái ngược với quan niệm sai lầm này, có rất nhiều biện pháp phòng ngừa bạn có thể thực hiện để bảo vệ bản thân khỏi bệnh gan”, TS Woreta nói.

Các biện pháp sau đây được khuyến nghị:

- Không uống rượu quá mức: WHO hiện nhấn mạnh không có mức uống rượu bia nào hoàn toàn an toàn cho sức khỏe; nguy cơ tăng theo lượng cồn tiêu thụ.

- Tránh tăng cân: Duy trì chỉ số khối cơ thể (BMI) trong phạm vi bình thường (18 đến 25) bằng cách ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên để giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa.

- Cẩn thận với các hành vi nguy hiểm: Để tránh nguy cơ mắc viêm gan virus, không nên tham gia vào các hành vi như sử dụng ma túy bất hợp pháp hoặc quan hệ tình dục không an toàn.

- Hiểu rõ các yếu tố nguy cơ của bản thân: Nếu bạn có những yếu tố nguy cơ sau đây, điều quan trọng là phải đi khám sàng lọc. Bệnh gan mãn tính có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm và không được phát hiện.

Các yếu tố nguy cơ của bệnh gan gồm: Lạm dụng rượu, bia, tiền sử gia đình mắc bệnh gan. Bạn có thể làm xét nghiệm sàng lọc viêm gan C, vì gần 50% bệnh nhân không biết mình bị nhiễm bệnh.

Quan niệm sai lầm số 4: Thanh lọc gan có thể khắc phục tổn thương gan hiện có.

“Thanh lọc gan chưa được chứng minh là có thể điều trị tổn thương gan hiện có. Tuy nhiên, có nhiều biện pháp điều trị để khắc phục tình trạng này”, TS Woreta nói.

Nếu chưa có miễn dịch, bạn nên tiêm vaccine phòng viêm gan A và B, đặc biệt nếu đang mắc bệnh gan. Với người bị viêm gan B mạn tính, hiện đã có các loại thuốc uống hiệu quả để điều trị.

Nếu mắc bệnh gan do rượu, người bệnh nên ngừng hoàn toàn việc uống rượu bia để tạo điều kiện cho gan phục hồi. Gan có khả năng tự tái tạo và chữa lành đáng kể khi nguyên nhân gây tổn thương, như rượu bia, được loại bỏ.

Ngoài ra, hiện đã có các loại thuốc uống hiệu quả cao, ít gây tác dụng phụ và có thể điều trị khỏi viêm gan C ở phần lớn người bệnh.

Với người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa, giảm cân là một trong những biện pháp điều trị quan trọng nhất. Giảm cân hợp lý có thể làm giảm lượng mỡ tích tụ trong gan và tình trạng viêm gan.

Quan niệm sai lầm số 5: Béo phì không làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan.

Béo phì làm tăng đáng kể nguy cơ mắc rối loạn chuyển hóa liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ. Việc tích tụ mỡ trong gan có thể gây viêm, dẫn đến xơ hóa và xơ gan.

“Do dịch bệnh béo phì đang gia tăng ở Mỹ, tỷ lệ mắc rối loạn chuyển hóa liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ đang tăng nhanh và dự kiến ​​sẽ vượt qua viêm gan C trở thành nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ghép gan trong 30 năm tới”, chuyên gia cho biết.

Như vậy, điều tốt nhất bạn có thể làm để giữ cho gan khỏe mạnh là chăm sóc cơ quan này thật tốt. Bạn cần tránh ăn uống quá độ và uống rượu bia thường xuyên, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn, đi khám sàng lọc nếu bạn có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh gan.