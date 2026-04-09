Bác sĩ cảnh báo hệ lụy bôi kem trộn, da nổi “mạng nhện đỏ”

Ngày 9/4, Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chính thức tiếp nhận và đưa vào vận hành hai hệ thống laser thế hệ mới gồm Vbeam Pro 2025 và GentleMax Pro Plus.

PGS.TS Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ cho biết, bệnh viện là đơn vị đầu tiên tại châu Á sở hữu và triển khai công nghệ này.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chính thức vận hành hai hệ thống máy mới, mở rộng điều trị nhóm bệnh da liễu, như bớt rượu vang, giãn mao mạch, nám má thể mạch, rối loạn sắc tố... (Ảnh: Ngọc Ngọc).

Công nghệ được xem là tiêu chuẩn vàng trong điều trị các bệnh lý mạch máu như u mạch máu, bớt rượu vang, giãn mao mạch, đồng thời cho hiệu quả trong điều trị nám má thể mạch, rối loạn sắc tố, sẹo đỏ và trẻ hóa da...

"Đầu tư công nghệ mới giúp rút ngắn thời gian điều trị, nâng cao hiệu quả và đặc biệt là bảo đảm an toàn cho người dân. Quan điểm của bệnh viện là luôn đặt chất lượng điều trị lên hàng đầu. Chúng tôi hướng tới mục tiêu “chất lượng cao nhất, đồng đều nhất và được ưu tiên nhất” trong tất cả các chuyên ngành", PGS Lâm nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, tình trạng giãn mao mạch ngày càng phổ biến, sau khi làm đẹp cấp tốc bằng kem trộn, kem chứa corticoid hoặc điều trị da sai cách.

Giãn mao mạch khiến dưới lớp da mỏng của bệnh nhân xuất hiện nhiều sợi chỉ đỏ ngoằn ngoèo như mạng nhện dưới da.

Khi da đã bị tổn thương và hệ thống mao mạch giãn ra, nếu không có công nghệ điều trị phù hợp thì gần như rất khó xử lý. Thậm chí, nếu dùng thiết bị không đạt chuẩn có thể làm tổn thương nặng hơn, dẫn đến sẹo vĩnh viễn.

"Hai hệ thống máy này giúp mở rộng điều trị các bệnh da liễu, gồm biến đổi sắc tố, giãn mao mạch, tĩnh mạch, viêm nhiễm bề mặt da... Đặc biệt việc điều trị rút ngắn thời gian, tăng hiệu quả so với hệ thống cũ", PGS Lâm nói.

BSCKII Bàn Nguyễn Thị Hằng, Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chia sẻ về trường hợp nữ bệnh nhân đến khám vì giãn mao mạch trên nền da tăng sắc tố mạnh sau khi điều trị chấm hóa chất, laser công suất mạnh tại cơ sở bên ngoài.

Bệnh nhân được kết hợp đa phương pháp trị liệu, từ laser, thuốc bôi, tiêm... sau 3-4 liệu trình, tình trạng giãn mao mạch đang được đáp ứng tốt.

"Các tình trạng teo da, giãn mạch, hoặc tăng sắc tố mạnh sau khi điều trị không đảm bảo khi được điều trị với hệ thống máy này vừa rút ngắn thời gian điều trị, tăng hiệu quả, nghỉ dưỡng ngắn sau điều trị so với công nghệ cũ", BS Hằng thông tin.

Bên cạnh đó, bớt rượu vang, một dạng dị dạng mạch máu thường gặp ở trẻ em cũng khó xử lý triệt để với những công nghệ laser cũ.

Tình trạng bớt rượu vang ở trẻ trước và sau điều trị (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

BS Hằng lưu ý, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám sớm khi có bớt rượu vang. Hiện nay, việc điều trị chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên, giúp sớm cải thiện. Bớt rượu vang ở trẻ được xử lý trước lứa tuổi học đường là tốt nhất.

Càng để lâu, đặc biệt ở người trưởng thành bị bớt rượu vang không điều trị sớm, cấu trúc bề mặt da ngày càng phì đại, hình thành u máu trong da, càng lớn càng khó điều trị.

Nếu áp dụng công nghệ mới ngay từ đầu, thời gian điều trị sẽ ngắn hơn, ít phải nghỉ dưỡng hơn và hiệu quả cải thiện rõ rệt theo từng giai đoạn. Hiện nay, chi phí điều trị cũng đang được hỗ trợ, đặc biệt với các trường hợp biến chứng nặng hoặc hoàn cảnh khó khăn.