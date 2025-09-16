Ba thập kỷ “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn từ những nụ cười” của Unilever

Ba thập kỷ chăm sóc sức khỏe răng miệng

Ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam là một hành trình sẻ chia bền bỉ, nơi Unilever trở thành nhân tố gắn kết trong nỗ lực chung vì một tương lai khỏe mạnh và bền vững cho cộng đồng. Không chỉ mang đến những sản phẩm thiết yếu đáp ứng nhu cầu vệ sinh, sức khỏe và chăm sóc cá nhân, doanh nghiệp còn tích cực thúc đẩy nhiều chương trình cộng đồng ý nghĩa.

Unilever với các chương trình chăm sóc răng miệng học đường giúp xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, bền vững (Ảnh: Unilever).

Tổng kết 14 năm thực hiện kế hoạch phát triển bền vững, Unilever Việt Nam đã góp phần cải thiện sức khỏe và điều kiện sống cho người dân trên khắp cả nước thông qua dự án hợp tác với các đối tác như Bộ Y tế, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA) và nhiều tổ chức khác. Những sáng kiến về sức khỏe và vệ sinh được duy trì liên tục qua nhiều thế hệ, không chỉ nâng cao ý thức chăm sóc bản thân mà còn lan tỏa thành nếp sống lành mạnh trong cộng đồng.

Có thể kể đến như sự hợp tác giữa nhãn hàng P/S với VOSA trong gần 3 thập kỷ nhằm mang kiến thức chăm sóc răng miệng đến hơn 40 triệu người dân. Từ năm 1996, chương trình “P/S - Bảo vệ nụ cười Việt Nam” đã triển khai các chương trình khám răng miễn phí cho hơn 7 triệu học sinh, đặc biệt ở vùng nông thôn, góp phần giảm 11,8% tỷ lệ sâu răng trên toàn quốc thông qua các các hoạt động giáo dục và tổng đài tư vấn sức khỏe răng miệng ở trường học và trong cộng đồng.

P/S cùng Hội Răng Hàm Mặt mang cơ hội tiếp cận nha sĩ đến học sinh, đặc biệt ở vùng nông thôn (Ảnh: P/S).

Những con số này không chỉ mang tính thống kê, mà còn thể hiện các thế hệ trẻ khỏe mạnh hơn, cộng đồng vững mạnh hơn và tương lai tươi sáng hơn cho sức khỏe răng miệng Việt Nam. Hình ảnh quen thuộc về những chiếc xe nha lưu động đã trở thành biểu tượng của hành trình này.

Từ Nam ra Bắc, hàng nghìn ngôi trường đã đón các y sĩ, nha sĩ và các tuyên truyền viên đến thăm khám, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc răng miệng cho học sinh. Với nhiều em nhỏ ở vùng nông thôn, đó là lần đầu tiên các em được tiếp cận dịch vụ nha khoa bài bản, được khám răng miễn phí ngay tại sân trường.

Những chuyến xe mang tri thức và sự quan tâm đến tận nơi, gieo mầm cho những thói quen vệ sinh lành mạnh, góp phần xây dựng những thế hệ người Việt khỏe mạnh hơn từ nụ cười. Trong quan niệm của người Việt - “Cái răng cái tóc là góc con người” - một hàm răng khỏe mạnh không chỉ là giữ gìn sức khỏe, mà còn là mà còn là nền tảng của sự tự tin và chất lượng sống của mỗi con người.

Viết tiếp câu chuyện nụ cười Việt Nam

Tại Hội nghị Răng Hàm Mặt Quốc tế Việt Nam (VIDEC) 2025 tổ chức tại Hà Nội vừa qua, ông Ankush Wadehra - Tổng giám đốc ngành hàng chăm sóc cá nhân khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản của Unilever tiếp tục khẳng định sứ mệnh đơn giản nhưng sâu sắc của nhãn hàng P/S và Unilever: Hành trình bảo vệ nụ cười Việt sẽ tiếp tục và không ngừng nghỉ cho tới khi mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc răng miệng chất lượng.

“Năm nay đặc biệt ý nghĩa đối với chúng tôi khi đánh dấu 30 năm Unilever hiện diện tại Việt Nam - ba thập kỷ đồng hành cùng các đối tác như Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam để làm rạng rỡ cuộc sống mọi nhà thông qua cải thiện sức khỏe và vệ sinh cho hàng triệu người Việt”, ông Wadehra phát biểu tại VIDEC - một trong những hội nghị triển lãm nha khoa uy tín trong khu vực.

Theo đại diện của nhãn hàng P/S, sự hợp tác giữa 2 bên là hành trình của chuỗi ngày phát triển, vượt qua thử thách và nhiều thành tựu đáng tự hào. “Khi nhìn lại, Unilever Việt Nam không chỉ thấy những dấu mốc lớn đạt được, mà còn cảm nhận sâu sắc những mối quan hệ gắn kết bền vững”, ông Ankush khẳng định.

Ông Ankush Wadehra - Tổng giám đốc ngành hàng chăm sóc cá nhân khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản của Unilever phát biểu tại Hội nghị Răng Hàm Mặt Quốc tế Việt Nam (VIDEC) 2025 (Ảnh: Unilever).

Sau ba thập kỷ bền bỉ gieo mầm thói quen chăm sóc răng miệng trong cộng đồng, nền tảng cho thế hệ khỏe mạnh và tự tin hơn đã được hình thành. Trên cơ sở đó, Unilever Việt Nam và nhãn hàng P/S tiếp tục tiến thêm bước mới khi phối hợp cùng VOSA triển khai Khảo sát Quốc gia về Sức khỏe Răng miệng 2025 từ tháng 8/2025.

Đây không chỉ là hoạt động mang tính chuyên môn nhằm đánh giá toàn diện thực trạng răng miệng trên cả nước, mà còn là bước đi chiến lược để định hình các giải pháp lâu dài, đồng hành cùng Bộ Y tế trong Đề án “Nâng cao năng lực khám chữa bệnh răng hàm mặt và phòng ngừa bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030”.

Sáng kiến này thể hiện quyết tâm của Unilever Việt Nam và P/S trong việc tiếp tục mở rộng tác động tích cực, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh hơn từ những nụ cười.

Từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam cho đến hôm nay, Unilever và P/S xem Việt Nam như ngôi nhà chung để bền bỉ vun đắp. Phát triển bền vững vì thế không chỉ là chiến lược kinh doanh, mà còn là sự sẻ chia và gắn kết vì sức khỏe của mỗi thành viên trong “ngôi nhà” ấy. Khi nụ cười được bảo vệ, sức khỏe được gìn giữ, đó cũng là cách Unilever viết tiếp câu chuyện “Vì Việt Nam là nhà” - một Việt Nam tự tin và rạng rỡ hơn qua từng thế hệ.