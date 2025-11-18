AS ONE chung tay kiểm soát bệnh mạn tính tại Việt Nam

Trước thực trạng đó, Hội nghị Khoa học Nội tiết và Đái tháo đường Đông Nam Á (AFES 2025) tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 14/11 đến 16/11 đã trở thành diễn đàn quan trọng để giới chuyên môn thảo luận những giải pháp quản lý bệnh hiệu quả, toàn diện và bền vững hơn.

Hội nghị quy tụ hàng trăm chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nội tiết, đái tháo đường và bệnh lý mạn tính tại khu vực châu Á với sự tham gia của hơn 2.000 bác sĩ trong nước và khu vực, nhằm chia sẻ các cập nhật y học mới và thảo luận mô hình quản lý bệnh tiên tiến phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn được quan tâm tại hội nghị là cách tiếp cận quản lý bệnh toàn diện mang tên AS ONE - hướng đến mục tiêu giúp người bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp đạt kiểm soát tốt hơn, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống.

GS.TS.BS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, GS.TS.BS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, đã giới thiệu mô hình quản lý bệnh nhân đái tháo đường toàn diện thông qua dãy số 5-6-7-8-9. Trong đó, số 5 tượng trưng cho 50% bệnh nhân đái tháo đường điều trị đạt mục tiêu HbA1C dưới 7%, 6 là 60% dân số đái tháo đường được phát hiện và điều trị, 7 - thể hiện mục tiêu kiểm soát đường huyết HbA1C dưới 7%, trong khi 8 và 9 là giới hạn vòng bụng lý tưởng - dưới 80cm với nữ và dưới 90cm với nam.

Tiếp cận toàn diện trong quản lý bệnh mạn tính với giải pháp AS ONE

Phiên tham luận Expert Talk đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các chuyên gia là các nhà quản lý, nhà chuyên môn gồm bác sĩ, điều dưỡng từ các Hội chuyên ngành Việt Nam cùng TS. Aude Lemoine-Andre - Giám đốc mảng Giải pháp hỗ trợ bệnh nhân đến từ Servier toàn cầu.

Phiên hội thảo đã nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong đội ngũ y bác sĩ về gói giải pháp AS ONE cùng đặt bệnh nhân làm trung tâm. Cách tiếp cận quản lý bệnh toàn diện này tích hợp các yếu tố điều trị, theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân, nhằm hướng đến một mục tiêu chung là tăng tỷ lệ kiểm soát huyết áp, đường huyết, lipid máu và nhịp tim.

Hội nghị Khoa học Nội tiết và Đái tháo đường Đông Nam Á (AFES 2025) (Ảnh: BTC).

AS ONE bao gồm sự kết hợp giữa thuốc điều trị chất lượng cao, tuân thủ khuyến cáo mới nhất của ADA và IDF 2025, cùng các chương trình truyền thông và giáo dục sức khỏe được triển khai đồng bộ trên cả nền tảng trực tiếp và trực tuyến như hệ sinh thái Ngày đầu tiên.

Được khởi động từ năm 2016 bởi công ty Servier Việt Nam với sự bảo trợ nội dung của Hội tim mạch Việt Nam và Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, hệ sinh thái Ngày đầu tiên giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh đái tháo đường để từ đó nâng cao vai trò chủ động, tự quản lý của bệnh nhân.

Quan trọng hơn, mô hình này đặt trọng tâm vào hợp tác đa ngành giữa bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhà quản lý và người bệnh - tất cả cùng hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ kiểm soát bệnh mạn tính tại Việt Nam.

Với gần 10 năm thành lập, hệ sinh thái Ngày đầu tiên đã mở rộng đa kênh gồm: hơn 100 góc tư vấn tại bệnh viện, hàng trăm câu lạc bộ bệnh nhân. Các chiến dịch truyền thông diễn ra hàng năm như chiến dịch "Campaign 7" giúp nâng cao kiến thức về đái tháo đường; nền tảng trực tuyến như website, youtube, fanpage với hơn 20 triệu truy cập mỗi năm, cùng ứng dụng kỹ thuật số Elfie với hơn 500.000 người dùng trên cả nước.

Điểm khác biệt của AS ONE là cách tiếp cận hành trình của bệnh nhân theo chuỗi. Ngay từ khi được chẩn đoán và phát hiện bệnh, người bệnh nhận được tư vấn, truyền thông và hỗ trợ từ đội ngũ y tế, giúp hiểu rõ tình trạng sức khỏe và hình thành thói quen tích cực ngay từ đầu.

Ở giai đoạn điều trị, bác sĩ đảm nhiệm vai trò trung tâm trong việc lựa chọn phác đồ tối ưu, hiệu quả và phù hợp với điều kiện kinh tế, giúp bệnh nhân tiếp cận điều trị sớm và hợp lý. Khi bước vào giai đoạn điều trị lâu dài, các hoạt động hỗ trợ như câu lạc bộ bệnh nhân, chương trình truyền thông trực tuyến và công cụ kỹ thuật số đóng vai trò như người bạn đồng hành, nhắc nhở và tạo động lực để người bệnh kiên trì theo đuổi liệu trình.

Hội nghị AFES 2025 không chỉ là nơi chia sẻ tri thức y học tiên tiến, mà còn là lời kêu gọi hành động từ cộng đồng chuyên môn để cùng nhau cải thiện sức khỏe người dân, hướng tới tương lai kiểm soát bệnh nội tiết và đái tháo đường hiệu quả hơn.

Mô hình AS ONE, với tính toàn diện và khả năng nhân rộng, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến quan trọng trong công tác quản lý bệnh mạn tính tại Việt Nam và khu vực.