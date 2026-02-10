Apexmed - "Làn gió mới" thiết lập chuẩn mực thẩm mỹ cao cấp tại Thủ đô

Từ khi ra mắt, Apexmed đã thu hút sự chú ý nhờ quy mô và tư duy thiết kế không gian khác biệt. Tọa lạc tại phường Đống Đa, cơ sở có tổng diện tích sàn hơn 1.000m², được quy hoạch theo tiêu chuẩn thẩm mỹ cao cấp. Từng đường nét thiết kế, hệ thống ánh sáng đến cách bài trí nội thất đều mang phong cách của khách sạn 5 sao.

Thẩm mỹ Apexmed tọa lạc tại phường Đống Đa (Hà Nội) được thiết kế theo tiêu chuẩn thẩm mỹ cao cấp (Ảnh: Apexmed).

Tại thẩm mỹ Apexmed, sự riêng tư của khách hàng được đặt lên hàng đầu - tiêu chuẩn được nhiều người tìm kiếm trong các dịch vụ cao cấp. Các khu vực tư vấn 1:1, phòng chờ VIP và các phòng dịch vụ công nghệ cao được thiết kế biệt lập. Điều này giúp khách hàng có thể thoải mái tận hưởng hành trình làm đẹp mà không lo ngại về vấn đề bảo mật danh tính hay sự dòm ngó không mong muốn.

Tiêu chuẩn y khoa: "Tấm khiên" bảo vệ niềm tin khách hàng

Nếu không gian sang trọng là lớp áo lộng lẫy, thì chất lượng y khoa chính là linh hồn cốt lõi của thẩm mỹ Apexmed. Trong bối cảnh niềm tin vào ngành thẩm mỹ đang bị lung lay, Apexmed chọn hướng đi kiên định: An toàn là kim chỉ nam.

Phòng phẫu vô khuẩn thiết kế theo nguyên tắc một chiều hiện đại (Ảnh: Apexmed).

Toàn bộ quy trình thăm khám, phẫu thuật và điều trị tại Apexmed đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn khắt khe. Hệ thống phòng phẫu thuật vô khuẩn một chiều, trang thiết bị tân tiến được nhập khẩu từ các cường quốc thẩm mỹ, tất cả nhằm đảm bảo sự an toàn cho khách hàng.

“Điểm khác biệt lớn nhất tại Apex là cá nhân hóa phác đồ, nói không với vẻ đẹp đại trà, rập khuôn. Mỗi khách hàng là một cá thể độc bản, và nhiệm vụ của bác sĩ Apexmed là tinh chỉnh, hoàn thiện dựa trên nền tảng nhân trắc học riêng biệt của từng người, giữ lại nét duyên dáng tự nhiên thay vì biến thành một bản sao”, đại diện Apexmed nói.

Bác sĩ David Bùi - Giám đốc chuyên môn thẩm mỹ Apexmed (Ảnh: Apexmed).

Trải nghiệm thẩm mỹ cao cấp: Từ xe đưa đón đến kỳ nghỉ hậu phẫu

Định nghĩa về sự sang trọng tại thẩm mỹ Apexmed không dừng lại ở cơ sở vật chất, mà nằm ở sự tinh tế trong từng điểm chạm dịch vụ. Apexmed thấu hiểu rằng, hành trình làm đẹp là một trải nghiệm đầy cảm xúc, nơi khách hàng cần được vỗ về cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sự hài lòng là yếu tố khiến nhiều khách hàng lựa chọn quay lại Apexmed, trong đó có diễn viên Quách Thu Phương (Ảnh: Apexmed).

Dịch vụ tại đây được cá nhân hóa để chiều lòng những vị khách khó tính. Khách hàng được hỗ trợ dịch vụ xe đưa đón, giảm bớt áp lực di chuyển trong đô thị đông đúc. Đội ngũ lễ tân và chăm sóc khách hàng được đào tạo bài bản, mang đến cảm giác thân thiện, nhẹ nhàng trong suốt quá trình trải nghiệm.

Apexmed chú trọng giai đoạn hậu phẫu - thời điểm nhạy cảm ảnh hưởng lớn đến cảm nhận của khách hàng. Khu vực nghỉ dưỡng sau làm đẹp được thiết kế ấm cúng, với sự túc trực của đội ngũ điều dưỡng, kết hợp chế độ dinh dưỡng và không gian thư giãn. Nhờ đó, quá trình hồi phục diễn ra nhẹ nhàng, giúp khách hàng an tâm hơn.

Với sự kết hợp giữa y đức, công nghệ và dịch vụ đẳng cấp, không khó hiểu khi thẩm mỹ Apexmed nhanh chóng trở thành địa chỉ "chọn mặt gửi vàng" của nhiều gương mặt nổi tiếng.

Diễn viên Huyền Trang (phim Lằn Ranh) tin tưởng lựa chọn Apexmed trong hành trình chăm sóc nhan sắc (Ảnh: Apexmed).

Diễn viên Huyền Trang (phim Lằn ranh) chia sẻ: “Tôi lựa chọn Apexmed vì sự chỉn chu trong từng khâu chăm sóc, từ chuyên môn bác sĩ đến trải nghiệm dịch vụ. Tất cả đều mang lại cảm giác an tâm và tin tưởng”.

Sự tin tưởng của những người nổi tiếng và giới doanh nhân, vốn là những khách hàng khắt khe nhất về hình ảnh và độ an toàn là minh chứng cho chất lượng dịch vụ tại Apexmed. Họ tìm đến Apexmed không chỉ để đẹp hơn, mà để tìm kiếm sự an tâm và những giá trị cảm xúc được trân trọng.

Sự ra đời của thẩm mỹ Apexmed không chỉ góp thêm một địa chỉ làm đẹp cho Thủ đô, mà còn thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành thẩm mỹ hiện đại. Đó là nơi vẻ đẹp không cần phải đánh đổi bằng sự đau đớn hay rủi ro; nơi công nghệ vị nhân sinh phục vụ cho hạnh phúc của phụ nữ.

Với không gian 1.000m2 đẳng cấp, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và quy trình dịch vụ cao cấp, Apexmed được kỳ vọng sẽ là điểm đến cho hành trình kiến tạo nhan sắc bền vững của phụ nữ hiện đại.

Thông tin liên hệ:

Thẩm mỹ Apexmed

Địa chỉ: 189 Hoàng Cầu, phường Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 0386 928 383

Website: https://apexmed.vn