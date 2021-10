Ăn trứng gà có giúp chữa yếu sinh lý, làm quý ông có trở nên sung mãn?

Dân trí Ăn lòng trắng trứng gà với mật ong có chữa yếu sinh lý, giúp quý ông có trở nên sung mãn như kinh nghiệm dân gian "mách nhau"?

Tôi thấy nhiều người mách nhau ăn trứng gà luộc với nước gừng hay ăn lòng trắng và mật ong giúp chữa yếu sinh lý. Xin hỏi bác sĩ, ăn như thế có chữa được bệnh không? (Minh Nhật, Hà Nội)

Bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội: Yếu sinh lý hay rối loạn cương dương, "trên bảo dưới không nghe" là bệnh lý "khó nói", ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục của nam giới. Đây là tình trạng dương vật khó có khả năng cương cứng hoặc duy trì sự cương cứng trong quá trình quan hệ tình dục.

Từ hàng ngàn năm nay, con người đã đi tìm các phương thuốc để chữa yếu sinh lý. Và việc dùng thực phẩm là đầu tiên, đó là các loại cây, con, củ, quả. Thực phẩm chắc chắn có tác dụng, vì đầu tiên nó nuôi sống ta. Thứ hai là rõ ràng trong cuộc sống chúng ta ăn những thực phẩm đó vào và thấy có tác dụng. Tuy nhiên, tác dụng này không được chứng minh bằng khoa học nên rất khó để khẳng định. Đó chính là điểm yếu chung của y học cổ truyền đó là thiếu các bằng chứng khoa học, nghiên cứu bài bản đầy đủ.

Ví dụ như trứng gà, nhiều người cho rằng đây là một nguyên liệu rất có lợi cho sinh lý nam. Protein trong trứng sẽ giúp kích thích sản sinh dồi dào hormon và các axit amin. Cùng với đó, lipid, cholesterol, phospholipid, triglyceride… trong lòng đỏ trứng sẽ giúp kích thích sản sinh tinh trùng rất tốt.

Tuy nhiên, chưa có một bằng chứng khoa học rõ ràng khẳng định điều này. Có thể thực tế, người ta thấy ăn trứng có thể giúp nam giới tăng ham muốn. Nhưng nó có thể đúng với người này mà không đúng với người kia. Điều quan trọng chúng ta không biết là cần phải ăn bao nhiêu quả trứng mới có tác dụng.

Không phải đến bây giờ con người mới nghiên cứu các bài thuốc chữa yếu sinh lý. Từ xa xưa con người đã tìm ra rất nhiều phương thuốc khác nhau chiết xuất từ dược thảo, động vật… Tất cả các bài thuốc hầu hết bắt nguồn từ thực phẩm, trong quá trình sử dụng nhận thấy có hiệu quả. Trong đó, thuốc Tây y là quá trình sang chiết hợp chất quan trọng, đóng gói một cách bài bản, được chứng minh bằng khoa học.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương, trong đó 10% do tâm lý, 90% do thực thể. Nguyên nhân có thể do một số bệnh lý ngoại khoa, bệnh mãn tính, việc sử dụng thuốc cũng có thể ảnh hưởng. Ví dụ người mắc chứng bệnh thalassemia, khả năng cương rất kém.

Để tìm nguyên nhân gây rối loạn cương dương, bác sĩ cần hỏi cụ thể về tiền sử bệnh tật nói chung, bệnh sử tình dục, khám lâm sàng và làm một số xét nghiệm cần thiết. Tùy từng nguyên nhân cụ thể, bác sĩ sẽ có phương hướng điều trị cụ thể, không có một phác đồ chung cho tất cả các trường hợp rối loạn cương.

Hiện nay có nhiều giải pháp điều trị khác nhau như thuốc tiêm, đặt vật hang giả, điều trị sóng xung kích liều thấp… Một số trường hợp cần phương pháp ngoại khoa như có bất thường mạch máu, vấn đề liên quan thần kinh- thuốc, nội tiết nam giới…

Trong một số trường hợp có thể cần bổ sung thuốc, thực phẩm, thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục… Ngoài ra, thuốc lá, rượu bia… cũng làm tăng nguy cơ rối loạn cương. Những chất kích thích này làm hư hại mạch máu, giảm lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục nam.

Để tìm được cách điều trị phù hợp nhất với mình, nam giới nên đi khám để được bác sĩ tư vấn cụ thể.

Theo Viện dinh dưỡng Quốc gia, thành phần dinh dưỡng có trong 100 gam trứng gà toàn phần như sau: 14,8 g chất đạm; 11,6 g chất béo; 55 mg canxi; 2,70 mg sắt; 47 μg folat; 210 mg phospho; 1,29 μg vitamin B12; 700 μg vitamin A; acid béo không no nhiều nối đôi 1,36 g; cholesterol 470 mg, cùng nhiều chất khoáng, acid béo no và không no khác. Trứng là loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao, tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong trứng rất phù hợp và cân đối.

Với người lớn, một tuần chỉ nên ăn 3 quả/tuần, người bị tăng huyết áp hoặc cholesterol cao trong máu vẫn có thể ăn trứng, vì nó không làm tăng huyết áp và cholesterol máu, tuy nhiên một tuần chỉ nên ăn từ 1- 2 quả/tuần.

Hà An