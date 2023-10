Ăn quá no tạo gánh nặng cho sức khỏe đường tiêu hóa

Ăn quá no - thói quen gây hại cho đường tiêu hóa

Trong cuộc sống hằng ngày, sau mỗi bữa ăn có vẻ quá đà, sẽ không khó để bạn bắt gặp những câu nói như "no quá", "no vỡ cả bụng", "no không thở nổi". Vốn tưởng như đây là chuyện thường ngày và không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Song trên thực tế lâm sàng, PGS.TS. Vũ Văn Khiên cho biết, nhiều bệnh nhân gặp vấn đề tiêu hóa do thói quen ăn quá nhiều. Thường gặp nhất là các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ nóng, tiêu chảy, đau vùng thượng vị.

Ăn quá nhiều tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe tiêu hóa lâu dài (Ảnh: Freepik).

"Mất khoảng 20 phút để não gửi tín hiệu đến dạ dày và cho bạn biết rằng bạn đã no. Ăn quá nhiều xảy ra khi bạn tiếp tục ăn vượt quá mức no này", PGS.TS. Vũ Văn Khiên cho biết thêm.

Ăn quá nhiều khiến dạ dày giãn ra ngoài kích thước bình thường. Dạ dày giãn rộng sẽ chèn ép các cơ quan khác khiến vùng bụng căng tức, khó chịu. Dạ dày cũng có thể tạo ra khí do ăn quá nhiều, khiến bạn có cảm giác đầy hơi.

Ăn quá nhiều, đặc biệt là thực phẩm không lành mạnh còn dẫn đến các bệnh tiêu hóa. Enzyme tiêu hóa chỉ có sẵn với số lượng hạn chế, vì vậy lượng thức ăn đưa vào cơ thể càng nhiều, thời gian tiêu hóa sẽ càng lâu. Thức ăn tồn đọng cũng kích thích dạ dày liên tục tiết dịch vị, về lâu dài có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày.

Trong khi đó, tuổi thọ của các tế bào trên niêm mạc dạ dày khá ngắn, 2-3 ngày sẽ tái tạo một lần. Việc liên tục bị tổn thương khiến tế bào niêm mạc không có thời gian hồi phục, gây viêm loét dạ dày.

Để tiêu hóa thức ăn, dạ dày sản sinh ra axit clohydric (HCl). Một người ăn quá no, đặc biệt là tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu chất béo, như pizza, bánh mì xúc xích, phô mai… cũng có thể khiến lượng axit này trào ngược lên thực quản gây ra chứng ợ hơi, ợ chua, ợ nóng. Thức ăn có nhiều gia vị, chất kích thích được tiêu thụ nhiều còn có thể gây viêm xung huyết dạ dày.

Kiểm soát thói quen ăn uống - lời khuyên từ chuyên gia

Để không rơi vào hoàn cảnh ăn quá no, PGS.TS. Vũ Văn Khiên khuyến cáo mỗi người nên biết cách kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Ăn chậm, nhai kỹ là cần thiết để giúp não bộ có thời gian tiếp nhận thông tin và đưa ra cảnh báo khi đến ngưỡng no của cơ thể. Trong quá trình ăn, không nên vừa ăn vừa xem tivi, sử dụng điện thoại hay làm việc. Sự mất tập trung có thể khiến não không phán đoán đúng được việc bạn đã ăn no chưa. Đặc biệt, cần lưu ý ăn đủ 3 bữa chính trong ngày để đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ năng lượng, tránh bỏ bữa sáng và ăn bù, ăn dồn vào bữa tối gây quá tải.

PGS.TS. Vũ Văn Khiên cho rằng, mọi người nên ăn các thực phẩm dễ no như rau củ quả giàu chất xơ, nước, protein để giảm đưa calo quá nhiều vào cơ thể. Nếu lỡ ăn quá no, bạn nên nghỉ ngơi và vận động nhẹ nhàng, đi lại chậm để thức ăn có thể tiêu hóa, hoặc trò chuyện để quên đi cảm giác ậm ạch ở bụng.

PGS.TS. Vũ Văn Khiên trực tiếp thăm khám, tư vấn cho người bệnh (Ảnh: TCI).

Nếu bạn đang ăn quá no nhiều hơn 1 lần/tuần và kéo dài trong vài tháng, bạn có thể đến gặp bác sĩ để được tư vấn về hành vi ăn uống và kiểm tra các vấn đề về tiêu hóa có thể gặp phải. Mỗi người cũng nên có kế hoạch thăm khám định kỳ tiêu hóa để không bỏ sót tổn thương và có hướng điều trị hiệu quả, đảm bảo chất lượng cuộc sống.