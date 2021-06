An Giang: Một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau 21 ngày cách ly

Dân trí Ngày 29/6, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 An Giang cho biết, địa phương vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, sau 21 ngày cách ly tập trung.

Cụ thể, kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam tại huyện An Phú (ngày 20/5), bà Phạm T.T.E. (sinh năm 1964, trú tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) được chuyển về khu cách ly tập trung tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn (An Giang).

Sau khi hoàn thành cách ly 21 ngày (có 3 lần kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính), đến ngày 21/6, bà E. được chuyển về địa phương để tiếp tục quản lý cách ly tại nhà theo quy định.

Tại địa phương, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR (lần thứ 4 theo quy định) gửi về Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, sức khỏe của bà E. ổn định, không có các triệu chứng về hô hấp như ho, sốt hoặc khó thở.

Bà E. đang được cách ly điều trị tại Trung tâm y tế An Phú. Hiện sức khỏe của bà E. ổn định, không có các triệu chứng về hô hấp như ho, sốt hoặc khó thở.

Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang cho thấy, trong khoảng thời gian cách ly tại nhà (từ ngày 21 đến ngày 28/6), bệnh nhân có tiếp xúc với 3 trường hợp khác.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển về Trung tâm y tế huyện An Phú cách ly và điều trị; chuyển 11 trường hợp tiếp xúc gần với bà bệnh nhân (gồm 8 người đi chung xe và 3 trường hợp có tiếp xúc gần trong thời gian ở nhà) vào khu cách ly tập trung để quản lý cách ly.

Đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn xe chuyên chở, nhà ở và khu vực gần nhà của các trường hợp nêu trên trong bán kính 30m theo đúng quy định.

Hải Phòng: Thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1, đã cách ly y tế

Sở y tế Hải Phòng sáng nay, 29/6 đã phát đi thông tin nhanh về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới vừa được phát hiện.

Ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh ở huyện Vĩnh Bảo.

Theo đó, trường hợp dương tính trên là, ông N.T.O. (SN 1981, ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Ông N.T.0. có lịch sử tiếp xúc với N.T.L. (BN14452) và N.T.H (BN15959).

Lịch trình đi lại, tiếp xúc của trường hợp này như sau:

Ngày 17/6, chở hai con (trong đó có BN15959) về quê ngoại chơi ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Ngày 19/6, đi xe riêng về quê ngoại đón hai con về quê nội chơi ở xã Việt Tiến, cùng huyện Vĩnh Bảo, ăn trưa cùng người thân. Đến 17h cùng ngày, chở con về nhà ở Đằng Giang, Ngô Quyền.

Ngành y tế thành phố đang dồn lực cho Vĩnh bảo để hoàn tất công tác lấy mẫu, xét nghiệm diện rộng (Ảnh: M.T).

Ngày 20/6, lúc 18h, đón BN 14442 lên chơi tại nhà riêng. Ngày 21/6, lúc 7h sáng, ra nhà anh T. (ở đường Văn Cao) mua bánh mỳ, có đeo khẩu trang. Đến 9h, đi chợ Cát Bi mua hàng thịt ở ngoài đường, không nhớ người bán, có đeo khẩu trang kín sau đó trở về nhà.

Chiều ngày 23/6, vào lúc 14h45, chở con trai đi học thêm nhà thầy K. (ở Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân) không tiếp xúc với phụ huynh nào khác.

12h30 ngày 24/6, chở BN 14442 về quê bằng xe riêng, sau đó trở về nhà riêng.

Sáng ngày 25/6, sau khi phát hiện, BN14452, BN14454, ngành y tế đã điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trường hợp trên gửi CDC Hải Phòng, kết quả âm tính lần 1, được cách ly tập trung ngay sau đó.

Ngày 28/6, BN có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện BN đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Sau khi phát hiện ca bệnh, ngành y tế và các địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra truy vết F1, F2, xử lý ổ dịch.

Minh Anh - Hải Sâm