An Giang ghi nhận 8 trường hợp nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng

Dân trí Chiều 30/6, UBND tỉnh An Giang họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch sau khi ghi nhận 8 trường hợp nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng tại huyện An Phú.

Trường hợp nghi mắc Covid-19 đầu tiên của tỉnh An Giang trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú.

Trước đó, khoảng 8h16 phút, ngày 29/6, Trung tâm Y tế huyện An Phú tiếp nhận bà L.T.L., (sinh năm 1969, ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú) đến điều trị bệnh nền, sau khi nhập viện bà L. được test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay lập tức Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện An Phú đã kịp thời phong tỏa Khoa khám bệnh và Khoa Hồi sức cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện An Phú để điều tra lập danh sách các trường hợp có tiếp xúc gần, đồng thời triển khai lực lượng phản ứng nhanh trên địa bàn toàn huyện An Phú để mở rộng điều tra, truy vết tại các địa phương có liên quan.

Hiện bà L. đang được cách ly điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú.

Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu xác định được 91 trường hợp F1, 154 trường hợp F2, 106 trường hợp F3. Tất cả các trường hợp F1 đã thực hiện cách li tập trung tại các cơ sở trên địa bàn huyện An Phú.

Đồng thời, các trường hợp F2, F3 được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Nguồn lây nhiễm bước đầu đang nghi ngờ có khả năng từ con gái của bà L. là chị P.T.T.N. - người trở về từ khu vực thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ngày 14/6, đã được cách ly tại nhà 14 ngày.

Liên quan đến trường hợp nghi mắc Covid-19 của và bà L., kết quả xét nghiệm PCR ngày 30/6 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang và Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho kết quả xét nghiệm bà L. và 7 người khác dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 3 trường hợp là con gái và 2 cháu của bà L.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương phối hợp khẩn trương truy vết các F1, F2, thực hiện nghiêm quy trình, quy định của Bộ Y tế về điều trị và cách ly, không để lây nhiễm chéo; tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng dịch.

Theo báo cáo của tỉnh An Giang, đến nay trên địa bàn ghi nhận 40 trường hợp mắc Covid-19, trong đó, có 31 trường hợp trở về từ Campuchia được cách ly sau khi nhập cảnh, một trường hợp tái dương tính sau khi được điều trị tại tỉnh Bến Tre và 8 trường hợp đang chờ Bộ Y tế công bố tại huyện An Phú.

Minh Anh