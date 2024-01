Ăn bắp cải sống hay chín tốt cho sức khỏe hơn?

Một số loại rau có thể ăn sống hoặc nấu chín tùy theo sở thích và khẩu vị của bạn. Và mặc dù chúng có hương vị thơm ngon khi ăn sống và có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng nấu chín cũng có những lợi ích bổ sung, khiến nó trở thành lựa chọn tốt hơn.

Dưỡng chất có trong bắp cải sẽ được giữ lại tối đa khi chúng ta ăn sống. Vậy nên bạn có thể rửa bắp cải thật sạch và ngâm trong nước muối loãng để loại bỏ hết vi sinh vật rồi làm salad ăn. Ngoài ra, ép bắp cải lấy nước uống cũng là ý hay, tuy nhiên hơi có mùi hăng nên có thể bạn sẽ thấy hơi khó uống.

Tuy nhiên, các loại rau họ cải bao gồm bắp cải là một trong những nhóm được nấu chín sẽ tốt hơn là ăn sống. Dưới đây là lý do vì sao.

Rau bắp cải mang lại nhiều lợi ích sức khỏe (Ảnh: Shutterstock).

Lợi ích của ăn bắp cải nấu chín

Các nghiên cứu đã tìm thấy những lợi ích dưới đây liên quan đến việc tiêu thụ bắp cải nấu chín.

- Tăng hoạt động chống oxy hóa

Theo eMediHealth, bắp cải là nguồn giàu polyphenol có lợi và chất chống oxy hóa có thể tác động tích cực đến sức khỏe. Chúng cũng chứa một loại enzyme gọi là myrosinase, giúp giải phóng các chất chống oxy hóa khỏi dạng liên kết của chúng.

Một nghiên cứu cho thấy, hấp bắp cải có thể bảo toàn hoạt tính chống oxy hóa tốt nhất của loại rau này. Hấp cũng làm giảm lượng nitrit liên kết với chất dinh dưỡng và làm giảm khả năng cung cấp chúng cho cơ thể.

- Cải thiện khả năng tiêu hóa bắp cải

Nhiều người cảm thấy khó tiêu hóa bắp cải do hàm lượng chất xơ cao và do đó họ gặp phải các triệu chứng đầy hơi và chướng bụng. Nấu bắp cải bằng cách hấp không chỉ làm mềm chất xơ mà còn giúp axit mật tiêu hóa bắp cải dễ dàng hơn.

Có bất lợi khi nấu bắp cải không?

Nhược điểm lớn nhất của việc nấu bắp cải là làm giảm hàm lượng vitamin C. Khoảng 1 cốc bắp cải sống chứa 32,6mg vitamin C, trong khi 1 cốc bắp cải nấu chín có 28mg vitamin C.

Tuy nhiên, bạn có thể tiêu thụ các nguồn vitamin C phong phú hơn khác, chẳng hạn như kiwi, cam, ổi, để đáp ứng nhu cầu vitamin C của bạn.

Cách nấu bắp cải

Hấp đã được xác định là phương pháp nấu ăn lý tưởng với lượng dinh dưỡng bị thất thoát ít nhất. Bạn có thể hấp trong 5-7 phút.

Bạn có thể sử dụng bắp cải hấp trong món salad hoặc làm lớp phủ cho bữa ăn của mình. Ngoài ra, bạn có thể hấp cả lá và dùng làm lớp bọc.

Giá trị dinh dưỡng của bắp cải

Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, Bộ Y tế, bắp cải là nguồn thực phẩm chứa nhiều các chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E, vitamin K, folate, magie, mangan và một số carotenoid (lutein, zeaxanthin và beta-carotene). Hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa trong bắp cải cũng vô cùng dồi dào.

Bắp cải bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu nên nhờ đó mà mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Có thể kể đến là giảm huyết áp, cải thiện tiêu hóa, giảm viêm, giữ cho tim khỏe mạnh, tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa ung thư...

Loại rau thuộc họ cải này có chứa một nhóm chất được gọi là glucosinolate, là những hợp chất có chứa lưu huỳnh. Chúng bị phân hủy trong cơ thể để tạo thành các hợp chất hoạt tính sinh học như isothiocyanates, indoles, nitriles và thiocyanates có tác dụng chống ung thư.

Theo các nghiên cứu, indoles và isothiocyanates đã được phát hiện có khả năng ngăn chặn sự phát triển của nhiều loại ung thư bao gồm ung thư bàng quang, đại tràng, vú, gan, phổi và dạ dày.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bắp cải có chứa sulforaphane, một hợp chất chứa lưu huỳnh có khả năng ức chế một loại enzyme nguy hiểm gọi là histone deacetylase (HDAC). Enzyme này chịu trách nhiệm về sự phát triển của tế bào ung thư.

Hàm lượng kali trong bắp cải rất nhiều, tốt cho sức khỏe tim mạch và duy trì lưu thông máu khỏe mạnh. Kali cũng là một hợp chất tốt để làm giảm các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp. Hàm lượng kali cao trong bắp cải là một trong những loại thực phẩm được khuyến cáo tốt cho bệnh tăng huyết áp.

Bắp cải cũng là một nguồn cung cấp beta-carotene. Việc thường xuyên ăn bắp cải có thể giúp ngăn chặn sự thoái hóa điểm vàng và cải thiện sức khỏe mắt. Chất beta carotene theo một số nghiên cứu có thể giảm ung thư tuyến tiền liệt.