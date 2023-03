85% trẻ tại Việt Nam bị sâu răng

Phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng Miệng Thế giới diễn ra sáng 18/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, tại nước ta trên 85% trẻ em bị sâu răng, trên 80% người trưởng thành có viêm lợi, viêm quanh răng. Các bệnh này là nguyên nhân chủ yếu gây mất răng sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Các ổ nhiễm trùng trong miệng còn là nguyên nhân của các bệnh nội khoa như viêm khớp, viêm cầu thận… ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh răng miệng có thể phòng ngừa và điều trị bằng cách thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền và hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng trong cộng đồng", Thứ trưởng Tuyên nói.

PGS.TS Trần Cao Bính, Chủ tịch Hội Răng - Hàm - Mặt Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Việt Trung ương cho biết, sâu răng là một trong các nguyên nhân chủ yếu gây mất răng, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe toàn thân. Vì vậy, dự phòng sâu răng cho trẻ em và cộng đồng là quan trọng, cần thiết, cấp bách và cần được quan tâm đúng mức.

Thời gian mỗi lần đánh răng cần đảm bảo ít nhất 2 phút (Ảnh khám răng cho trẻ sáng 18/3: Nam Phương).

"Người dân hãy đi khám răng miệng định kỳ 2 lần một năm, chải răng 2 lần/ngày và mỗi lần chải răng ít nhất 2 phút để có hàm răng chắc khỏe", PGS Bính nhấn mạnh.

Ước tính, trong miệng chúng ta có khoảng 300 loài vi khuẩn, bao gồm lactobacillus (gây sâu răng), fusospirochete (gây ra các bệnh về nướu). Trong đó, một số loại vi khuẩn như srteptococci hầu như vô hại với răng, nhưng lại gây ra khá nhiều bệnh nghiêm trọng về nướu.

Ngày sức khỏe răng miệng Thế giới (ngày 20/3) năm nay có khẩu hiệu "Hãy tự tin với nụ cười của bạn / Be proud of your mouth". Hội Răng - Hàm - Mặt Việt Nam phát động tháng tư vấn, khám răng miệng miễn phí cho trẻ em và cộng đồng và kêu gọi các cơ sở răng hàm mặt trong cả nước tham gia. Hiện nay, đã có gần 40 cơ sở trong cả nước cả công lập và tư nhân tham gia hưởng ứng.