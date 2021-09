8 trường mầm non tại Hà Nam được trưng dụng làm khu cách ly tập trung

Dân trí 8 trường mầm non trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã được chọn làm nơi cách ly tập trung cho gần 650 công dân thuộc diện F1. Trong số này có trên 500 người là học sinh.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Phủ Lý đã quyết định chọn 8 cơ sở giáo dục trên địa bàn làm nơi cách ly tập trung cho gần 650 công dân thuộc diện F1, gồm: Trường mầm non Hoa Sen (116 công dân), Trường mầm non Hai Bà Trưng (74 công dân), trường Mầm non Trần Hưng Đạo (130 công dân), Trường Mầm non Lam Hạ (43 công dân), Trường mầm non Lương Khánh Thiện (66 công dân), Trường mầm non Liêm Chính (90 công dân), Trường mầm non Lê Hồng Phong (120 công dân)…

Trong số các F1 đi cách ly tập trung có trên 500 người là học sinh các trường mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Một lớp học ở trường mầm non Hoa Sen, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, được bố trí cơ sở vật chất làm nơi ở cho các công dân là F1.

Các trường được chọn làm điểm cách ly tập trung đã sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ các phòng học, phòng bộ môn để chuẩn bị đón công dân. Mỗi điểm trường (khu cách ly) cử từ 3 đến 5 giáo viên không liên quan đến các ca Covid-19 phối hợp với các nhân viên y tế và quân đội tham gia công tác hậu cần.

Phía thành phố Phủ Lý đã giao ngành giáo dục tổ chức việc nuôi ăn tại các khu cách ly, tổng số giáo viên, nhân viên các trường học tham gia công tác hậu cần là 34 người. Đúng 22h tối nay, các khu cách ly sẽ đón tiếp công dân vào cách ly tập trung.

Tính đến 18h chiều 23/9, Hà Nam đã ghi nhận 56 trường hợp F0, 973 trường hợp F1, xấp xỉ 3.400 trường hợp F2…

Từ 18h ngày 23/9, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian áp dụng là 14 ngày.

Tại buổi làm việc với Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thành phố Phủ Lý vào chiều ngày 23/9, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, Lê Thị Thủy đề nghị đề nghị, thành phố Phủ Lý phối hợp với ngành Y tế và các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, khi thực hiện Chỉ thị 16 phải đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Huy động một cách tối ưu nhất các lực lượng tham gia phòng chống dịch, đẩy mạnh công tác tiêm phòng ở các xã phường chưa có F0 để bảo vệ vùng xanh.

Tại buổi làm việc, thành phố Phủ Lý cũng đề xuất nhiều giải pháp để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch trong thời gian thực hiện cách ly xã hội như: thiết lập các chốt kiểm soát ra vào vùng dịch, triển khai mẫu giấy đi đường và lên phương án phát thẻ mua lương thực, thực phẩm đối với những khu vực không bị phong tỏa. Những khu vực phong tỏa bố trí lực lượng các hội đoàn thể chính trị xã hội đi chợ hộ nhân dân...

