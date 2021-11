8 người ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp, có trường hợp tử vong

Dân trí Ngày 26/11, BV Bạch Mai cho biết, trong 2 tuần qua tiếp nhận 8 bệnh nhân ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp methanol. Các ca bệnh đều rất nặng, hôn mê, có tổn thương não, đã có trường hợp tử vong.

Não hoại tử, tử vong vì ngộ độc rượu

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho biết, thời gian gần đây, số ca ngộ độc rượu có cồn công nghiệp methanol có xu hướng gia tăng.

Một trường hợp tổn thương não do ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp methanol đang điều trị tại Trung tâm chống độc.

Chỉ trong 2 tuần, đã có 8 bệnh nhân nhập viện, đã có trường hợp tử vong vì tình trạng quá nặng.

Hiện Trung tâm Chống độc đang điều trị cho 3 bệnh nhân nam có độ tuổi từ (46 đến 72) được chẩn đoán ngộ độc cồn công nghiệp methanol được chuyển từ tuyến trước.

"Cả 3 bệnh nhân đều rất nặng, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tụt huyết áp, nhiễm toan chuyển hóa nặng. Các bệnh nhân có tổn thương não hoại tử, chảy máu và phù nề nặng lan tỏa trên não", TS Nguyên thông tin.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân có nồng độ cồn methanol trong máu rất cao, lên tới vài trăm ml/dL.

TS Nguyên chia sẻ thực trạng đau lòng, các trường hợp diễn biến quá nặng, một bệnh nhân đã tử vong. Một trường hợp khác đã điều trị, hồi sức tối đa nhưng tiên lượng xấu tử vong, gia đình xin bệnh nhân về tử vong tại nhà. Các bệnh nhân còn lại gặp các di chứng với não và mù.

Người nhà bệnh nhân cho biết, các bệnh nhân đều xuất hiện triệu chứng lả đi, vật vã sau uống rượu không rõ nguồn gốc. Có người nhà có đám, bệnh nhân uống rượu cùng các cháu. Sau một đêm ngủ dậy thì đau đầu, định bước xuống giường đã ngã vật ra, ngất đi.

Một trường hợp khác thì sau khi uống nhầm cồn vật vã đau bụng, hoa mắt không nhìn thấy gì. Vào đến viện đã ngất lịm.

Khó nhận diện rượu methanol

TS Nguyên cho biết, không dễ nhận diện rượu có methanol và rượu thông thường. Cả hai loại rượu đều màu trắng trong, uống vị cay nồng.

Đáng nói, kể cả khi uống phải rượu methanol, triệu chứng sau uống giống với say rượu thông thường nên dễ bị nhầm lẫn.

Hình ảnh não tổn thương, hoại tử não ở bệnh nhân ngộ độc rượu có pha cồn công nghiệp.

"Có một đặc điểm mọi người cần lưu ý, không như rượu thường sau nửa ngày, một ngày hết cơn say bệnh nhân trở lại trạng thái bình thường. Còn nếu uống rượu có methanol, khoảng 1-2 ngày sau uống, bệnh nhân sẽ có biểu hiện mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh và thở sâu giống như khó thở do nhiễm toan chuyển hóa (do có quá nhiều a xít formic được chuyển thành từ methanol), co giật, hôn mê. Khi đến viện, hầu hết các trường hợp này đã tổn thương não, mù mắt và tụt huyết áp, ở trong tình trạng nguy kịch", BS Nguyên cảnh báo.

Vì thế, để dự phòng quan trọng nhất là khi uống rượu phải mua loại có nguồn gốc rõ ràng. Rượu có methanol thường do những người kinh doanh rượu phi pháp đã mua cồn công nghiệp methanol về đóng chai hoặc pha thành các loại rượu rởm, trà trộn với các loại rượu truyền thống để thu lợi bất chính và gây ngộ độc.

Ngoài ra, rất nhiều sản phẩm sát trùng chứa nồng độ methanol rất cao. Trung tâm chống độc đã phát hiện những sản phẩm cồn sát trùng chiếm 70-90% nồng độ cồn công nghiệp methanol và đều đã báo cáo Bộ Y tế và các cơ quan chức năng.

Uống rượu nhiều cũng không tốt cho sức khỏe, vì thế người dân cũng nên hạn chế tối đa việc uống rượu, đặc biệt khi vào thời điểm trước và sau tết âm lịch sắp đến gần.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng vừa đưa ra cảnh báo về ngộ độc rượu có methanol.

Theo ThS Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục ATTP, nếu nhìn bằng mắt, ngửi hoặc nếm thì khó biết được rượu chứa hàm lượng methanol cao hay không. Trong dân gian có hai cách phân biệt rượu thật và giả là bằng cảm quan và thử rượu trực tiếp.

Đối với cảm quan bên ngoài thì chai rượu phải có đầy đủ nhãn mác, thông tin như tên sản phẩm, tên địa chỉ của nhà sản xuất, tên địa chỉ của nhà nhập khẩu... Ngoài ra có thể ngửi nếu mùi cồn thơm, cay nồng là tốt. Còn một cách khác có thể áp dụng khá chính xác là có thể đổ một ít rượu ra lòng bàn tay rồi xoa hai bàn tay với nhau, nếu thấy dính là rượu không tốt, còn nếu bay hơi hết là rượu tốt.

Rượu có chứa methanol thường có vị hơi ngọt. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân cần sử dụng rượu có nguồn gốc, rượu của những cơ sở có thương hiệu uy tín và không sử dụng những loại rượu trôi nổi trên thị trường.

