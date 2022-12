7 bài thuốc chữa bệnh đơn giản từ trái dứa

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội Việt Nam cho biết trong 100g quả dứa, phần ăn được cho 5kcal, 0,03mg carotene, 0,08mg vitamin B1, 0,02mg vitamin B2, 16mg vitamin C. Các chất khoáng khác có trong loại quả này là 16mg canxi, 11mg phospho, 0,3mg sắt, 0,4g protein, 0,2g lipid, 13,7g hydrate cacbon, 85,3g nước, 0,4g xơ.

Dứa có chứa enzyme bromelin hay bromelain, có thể phân hủy protein. Do vậy, quả dứa được sử dụng trong chế biến một số món ăn như: thịt bò xào, thịt vịt xào để giúp thịt nhanh mềm và tạo hương vị đặc trưng. Trong dân gian thường ướp các loại thịt dai, già với dứa hoặc xào cùng thịt, thịt sẽ được nhừ, ăn dễ tiêu.

Trong y học cổ truyền, dứa là một loại thuốc quý chứa bệnh (Ảnh: H.K).

"Không nên ăn dứa thơm nhiều một lúc vì dễ gây rát lưỡi, xót môi vì dứa giàu acid oxalic. Ngoài ra, nếu hàm lượng oxalic quá cao sẽ khiến cơ thể bị thiếu hụt canxi. Chúng ta cũng nên ăn lúc no để tránh cồn cào ruột", lương y Sáng nói.

Tác dụng của trái dứa

- Hỗ trợ giảm cân: Theo lương y Sáng, dứa có thể hoạt động như một chất ức chế sự thèm ăn tự nhiên và cũng có thể giúp bạn giảm cân. Nó cũng có khả năng loại bỏ các tế bào mỡ một cách dễ dàng.

- Giúp giải độc tự nhiên: Tiêu thụ dứa thường xuyên có thể giúp ích trong việc loại bỏ các độc tố và chất thải từ cơ thể của bạn, từ đó nâng cao khả năng miễn dịch

- Cải thiện tiêu hóa: Tiêu thụ dứa thường xuyên cũng có thể giúp bạn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bởi vì dứa rất giàu hàm lượng chất xơ, giúp loại bỏ các chất thải từ ruột già. Vì vậy, nó cũng có thể làm giảm táo bón.

- Cải thiện nước da: Vì dứa rất giàu vitamin C, do vậy có giúp thúc đẩy quá trình sản xuất collagen và độ đàn hồi của da. Do vậy, hãy thêm dứa như một phần của chế độ ăn uống của bạn, nó có thể giúp bạn có được một làn da tuyệt vời.

- Làm giảm cơn đau: Dứa có đặc tính chống viêm, do vậy, nó có thể giúp ngăn ngừa và giảm các đau khớp, đau cơ và nhức đầu,

Một số bài thuốc chữa bệnh từ trái dứa thơm

Dứa được dùng trong các trường hợp viêm nhiệt, tiểu tiện khó khăn, đại tiện táo bón, sỏi thận…

- Viêm thận: 60g quả dứa, rễ cỏ tranh tươi 30g, sắc uống thay nước hàng ngày.

- Viêm phế quản: 120g quả dứa, mật ong 30g, lá tỳ bà 30g, sắc uống.

- Sỏi thận: 1 quả dứa chín nguyên quả gọt vỏ hoặc khoét ở cuống một lỗ nhỏ bằng ngón tay cho vào khoảng 7 - 8g phèn chua giã nhỏ rồi đậy lại. Đem quả dứa đó nướng chín trên than đỏ hoặc lùi vào lửa cho cháy xém hết vỏ, dứa chín mềm. Để nguội, ép lấy nước (bỏ bã) để uống, mỗi ngày 1 trái.

- Nam suy thận, lãnh cảm: Uống ngày 3 lần nước dứa ép (150ml) với món súp gồm 100g chim câu, 15g hạt sen và 10 quả táo tàu đỏ hầm nhừ sau 30 phút. Ăn 3 lần ngày, liên tục 2 tuần.

- Viêm ruột, tiêu chảy: Lá dứa 30g sắc uống.

- Cảm nóng khát nước: 1 quả dứa giã nát lấy nước, hòa nước sôi để nguội uống.

- Rối loạn tiêu hóa: 1 quả dứa, 2 quả quýt, ép lấy nước uống.