6 người nhập viện nghi do ăn bọ xít

Ngày 30/5, thông tin từ UBND xã Phú Xuân, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xảy ra vụ việc 6 người bị ngộ độc nghi do ăn bọ xít.

Chiều 27/5, một nhóm người ở bản Sa Lắng (xã Phú Xuân) bắt được khoảng 0,3kg bọ xít trên cây cà dại ven sông Mã rồi mang về nhà chế biến món ăn. Tối cùng ngày, có 6 người ăn tối tại gia đình ông P.B.Th. (SN 1966, trú tại bản Sa Lắng). Trong bữa ăn, ngoài món bọ xít còn có thịt heo rang, canh cá suối nấu cà chua bi, canh rau bí (tự trồng), rượu (rượu mua, có 3 người uống).

6 người ở Thanh Hóa bị ngộ độc nghi do ăn bọ xít (Ảnh: UBND xã Phú Xuân cung cấp).

Đến sáng 28/5, ông Th. đau bụng, buồn nôn, đau đầu, vai gáy, lưng, được người thân đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa cấp cứu.

Đến 0h53 ngày 29/5, 5 người còn lại có triệu chứng đau bụng, đau đầu, buồn nôn... giống ông Th. và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa, các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do thức ăn có độc. Đến ngày 30/5, tất cả các bệnh nhân bị ngộ độc nghi do ăn bọ xít đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị, theo dõi. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn định.

Trước sự việc trên, UBND xã Phú Xuân đã chỉ đạo trạm y tế xã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc nêu trên, đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không săn bắt, chế biến, sử dụng các loại côn trùng như bọ xít, sâu lạ, động vật không rõ nguồn gốc làm thực phẩm.