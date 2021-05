5 lý do có thể khiến bạn thuộc nhóm nguy cơ cao mắc bệnh gan

Dân trí Làm thế nào để biết bản thân liệu có đang tiềm ẩn các bệnh về gan trong khi đa số các bệnh này không có triệu chứng rõ ràng?

Phơi nhiễm độc tố

Gan chịu trách nhiệm giải độc, làm sạch độc tố khỏi máu, do đó việc tiếp xúc quá nhiều với các chất độc hại chính là yếu tố nguy hiểm gây hại cho gan. Cần lưu ý luôn xem kỹ hướng dẫn sử dụng cũng như mọi cảnh báo nguy hại trên nhãn, hộp hay bao bì của tất cả các loại hóa chất mà bạn sử dụng trong công việc, trong sinh hoạt để đảm bảo có biện pháp bảo vệ và sử dụng an toàn. Đồng thời luôn rửa sạch, rửa kỹ tất các loại thực phẩm như trái cây, rau củ trước khi tiêu thụ để chắc chắn rằng bạn sẽ không dung nạp vào cơ thể phân bón, thuốc trừ sâu và tiêu hóa chúng.

Các chất bổ sung có hại

Nhiều người có thói quen sử dụng bất kỳ các loại thuốc hay bất kỳ chất bổ sung nào được nghe đồn hoặc được quảng cáo nguồn gốc tự nhiên, an toàn cho sức khỏe mà thiếu sự am hiểu rõ ràng về các sản phẩm lựa chọn. Các chất bổ sung được dán nhãn tốt cho sức khỏe, hoàn toàn thiên nhiên không có nghĩa là nó phù hợp cho tất cả mọi người hay nó an toàn tuyệt đối. Có rất nhiều các thực phẩm bổ sung và các loại thảo mộc có liên quan đến tổn thương gan. Theo Tiến sĩ Alqahtani: "Hai mươi phần trăm tổn thương gan ở Hoa kỳ có liên quan đến các loại thảo mộc. Hơn nữa, dùng nhiều hơn một loại thuốc hay thảo dược có tác dụng lên gan có thể làm cho vấn đề về gan trở nên nghiêm trọng hơn. Cần báo cho bác sĩ của bạn về mọi loại thuốc và chất bổ sung mà bạn dùng khi thăm khám và kiểm tra sức khỏe".

Rượu

Gan nhiễm mỡ do rượu, chuyển thành viêm gan do rượu, cuối cùng để lại sẹo trên gan (hay còn gọi là xơ gan), thậm chí ung thư gan, là một quá trình có thể bắt đầu với ít nhất bốn ly rượu mỗi ngày đối với nam giới và hai ly đối với phụ nữ. Vào thời điểm gan xuất hiện các triệu chứng bệnh, có thể gan đã tổn thương đến mức không thể phục hồi. Tin tốt là trước khi quá muộn, ở giai đoạn gan nhiễm mỡ, nếu ngưng sử dụng rượu bia thì tình trạng gan nhiễm mỡ có thể được cải thiện và tự phục hồi.

Cholesterol cao, béo phì hoặc tiểu đường

Cholesterol cao, béo phì và tiểu đường là những tình trạng phổ biến có thể gây ra gan nhiễm mỡ không do rượu, cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến xơ gan, ung thư gan.

Trong các trường hợp này, cắt giảm lượng carbohydrate đơn giản như bánh mì tinh chế và đường dung nạp vào cơ thể mỗi ngày, thay vào đó ăn thêm nhiều trái cây, rau củ và protein để cải thiện tình trạng nhiễm mỡ gan.

Tiền sử bệnh gan

Nhiều bệnh gan có yếu tố di truyền, do đó nếu là thành viên trong gia đình có tiền sử bị bệnh gan thì bạn có khả năng cao dễ mắc các bệnh về gan. Ví dụ, viêm gan B hoặc viêm gan C hay bệnh huyết sắc tố là những yếu tố nguy cơ gây ung thư gan. Và những bệnh này có thể di truyền. Do đó, nếu trong gia đình có người thân đã hoặc đang mắc bệnh gan di truyền, chẳng hạn như bệnh huyết sắc tố, bệnh Wilson hay thiếu alpha-1-antitrypsin thì bạn nên chú ý các triệu chứng, đặc biệt trong trường hợp này, nên tránh sử dụng rượu bia.

Minh Nhật

Theo Hopkinsmedicine