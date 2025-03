Mới đây, thông tin nghệ sĩ ưu tú, diễn viên Quý Bình qua đời ở tuổi 42 khiến khán giả bàng hoàng, tiếc thương. Gia đình cho biết, anh phát hiện căn bệnh ung thư não từ cuối năm 2020, sau lần đi khám bệnh vì đau đầu kéo dài.

Quý Bình có hơn 4 năm chống chọi căn bệnh quái ác. Mãi đến khi nam diễn viên tài năng qua đời, dư luận mới biết về bệnh tình mà anh mắc phải, cũng như quá trình điều trị của anh.

Phát hiện khối u não tình cờ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Thị Hồng, phụ trách Trung tâm HECI, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), cho biết nhiều trường hợp phát hiện có khối u não với triệu chứng tưởng bình thường, thậm chí chỉ do đi khám sức khỏe tình cờ.

Như trường hợp của bà A. (75 tuổi, ngụ TPHCM). Khai thác bệnh sử, trước đó vì có cảm giác bản thân bị nhìn kém, thị lực giảm nên cụ bà yêu cầu người nhà đưa đi khám sức khỏe tổng quát.

Bác sĩ tiến hành chụp chiếu hình ảnh kiểm tra sức khỏe cho bà A. (Ảnh: BS).

Tại Trung tâm HECI, dựa trên các kết quả từ kiểm tra cận lâm sàng và thực thể, người phụ nữ được các bác sĩ phát hiện bị u tuyến yên ở não, với kích thước khá to (26x21x20mm).

Sau khi khám, bệnh nhân đã được bác sĩ tư vấn, theo dõi và can thiệp phẫu thuật lấy u tuyến yên kịp thời. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và sinh hoạt bình thường.

Theo bác sĩ, tuyến yên là tuyến chính của hệ thống nội tiết, nằm ở não và nhỏ dưới 1 cm. Tuyến này sử dụng thông tin mà nó nhận được từ não để truyền tải thông tin đến các tuyến khác trong cơ thể, đồng thời tạo ra nhiều loại hormone quan trọng cho cơ thể.

"Khối u tuyến yên dù lành tính cũng gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe. Những khối u phát triển lớn có thể chèn ép các phần lân cận của não, các dây thần kinh liên quan đến thị giác hoặc các cấu trúc quan trọng khác.

Nếu không điều trị kịp thời, khối u tuyến yên có thể vỡ gây xuất huyết não và nguy cơ tử vong rất cao", bác sĩ phân tích.

Khối u não của nữ bệnh nhân có kích thước lớn (Ảnh: BS).

Một trường hợp khác là bà C. (68 tuổi), đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm và vô tình phát hiện khối u não vùng trán bên trái to gần 3cm, dù trước đó không có triệu chứng nào. Qua các kết quả chụp chiếu và xét nghiệm, bệnh nhân may mắn được xác định là u màng não lành tính.

Vì sợ rủi ro, người phụ nữ từ chối phẫu thuật. Sau đó, bệnh nhân vẫn đến tái khám định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy để bác sĩ theo dõi sát tình trạng, sẵn sàng can thiệp khi có biến chứng bất thường như đau đầu, động kinh hay nôn ói.

4 triệu chứng gợi ý u não nguy hiểm

Bác sĩ Hồng phân tích, khi khối u não còn nhỏ hoặc chưa di căn, việc phát hiện và can thiệp sớm sẽ giúp tăng cao cơ hội sống của bệnh nhân. Ngược lại, khi ung thư não đã phát triển đến giai đoạn nặng, di căn nhiều nơi, việc phẫu thuật hay hóa xạ trị cũng chỉ mang tính chất điều trị giảm nhẹ.

Bác sĩ khuyến cáo người dân, triệu chứng của u não có thể khác nhau tùy vào vị trí, kích thước và tốc độ phát triển của khối u. Dù vậy, vẫn có một số triệu chứng phổ biến để người dân có thể nhận diện bệnh và đi khám sớm.

Ảnh chụp chiếu giúp phát hiện khối u não của bệnh nhân (Ảnh: BS).

Thứ nhất là tình trạng đau đầu kéo dài và tăng dần. Triệu chứng này thường xuất hiện vào buổi sáng, tăng dần theo thời gian.

Thứ hai là buồn nôn và nôn không liên quan đến ăn uống, xảy ra đột ngột, nôn vọt, đặc biệt là vào buổi sáng.

Thứ ba là co giật. Tình trạng này xuất hiện ở người chưa từng có tiền sử động kinh, có thể là dấu hiệu cảnh báo quan trọng.

Thứ tư, rối loạn ý thức. Bệnh nhân có triệu chứng lú lẫn, mất tập trung, thay đổi hành vi hoặc mất trí nhớ tạm thời.