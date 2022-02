4 mẹo để bệnh nhân hậu Covid-19 thoát khỏi tình trạng stress, mất ngủ

Theo WHO, mệt mỏi do mắc Covid- 19 và các triệu chứng lâu dài có thể gây ra căng thẳng cho người bệnh. Do đó, việc trải qua cảm giác căng thẳng, lo âu hoặc trầm cảm không phải là điều bất bình thường với những F0 đã khỏi bệnh.

Bệnh nhân có thể nhận thấy những suy nghĩ hoặc cảm xúc tiêu cực liên quan đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của bản thân, đặc biệt khi bệnh nhân không khỏe.

Tâm trạng của bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi sự khó chịu khi không thể quay lại các hoạt động thường ngày hoặc làm việc theo cách mình muốn.

Thư giãn

Thư giãn giúp tiết kiệm nguồn năng lượng, vốn hạn chế, mà bệnh nhân có trong quá trình hồi phục sau khi bị bệnh. Thư giãn giúp bệnh nhân kiểm soát được tình trạng lo lắng và cải thiện tâm trạng.

Một ví dụ về biện pháp thư giãn dễ thực hiện là kỹ thuật tự đặt câu hỏi. Cụ thể, với kỹ thuật này, bệnh nhân cần thở nhẹ, từ từ và tự hỏi bản thân:

Hãy suy nghĩ câu trả lời một cách chậm rãi, từng câu một và dành ít nhất 10 giây để tập trung vào từng câu hỏi một. Điều quan trọng cần nhớ là các triệu chứng của bệnh nhân là một phần tất nhiên của quá trình hồi phục sau khi mắc Covid-19. Lo lắng và suy nghĩ về các triệu chứng của bản thân có thể khiến bệnh nhân cảm thấy tệ hơn. Ví dụ, nếu bệnh nhân tập trung vào những cơn đau đầu, bệnh nhân có khả năng cảm thấy đau đầu nhiều hơn.

Ngoài ra, điều quan trọng cần biết là các triệu chứng thường liên quan đến nhau: sự gia tăng của một triệu chứng có thể dẫn đến sự gia tăng của một triệu chứng khác. Nếu bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, khả năng tập trung của bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng, sau đó sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân, điều này dẫn đến tăng cảm giác lo âu, và kết quả là bệnh nhân mệt mỏi. Điều này trở thành một vòng luẩn quẩn. Chỉ cần cải thiện một triệu chứng sẽ dẫn đến sự cải thiện của một triệu chứng khác.

Một số biện pháp đơn giản giúp bệnh nhân cải thiện vấn đề:

Ngủ đủ giấc

- Có thói quen ngủ và thức dậy đều đặn, sử dụng báo thức nếu cần thiết để nhắc nhở.

- Bệnh nhân hoặc gia đình/người chăm sóc có thể cố gắng đảm bảo rằng môi trường xung quanh không có gì làm phiền bệnh nhân, ví dụ như quá nhiều ánh sáng hoặc ồn ào.

- Cố gắng ngừng sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại và máy tính bảng một tiếng trước giờ đi ngủ.

- Giảm thiểu lượng hấp thụ nicotine (ví dụ do hút thuốc), caffeine và rượu.

- Cố gắng áp dụng kỹ thuật thư giãn để đi vào giấc ngủ.

Các kỹ thuật thư giãn bổ sung

Các ví dụ về kỹ thuật thư giãn bao gồm: thiền, tập trung vào hình ảnh, tắm, liệu pháp thảo dược, tập thái cực quyền, yoga và nghe nhạc.

Giữ kết nối với xã hội

Đây là điều hết sức quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của bệnh nhân. Nói chuyện với người khác giúp bệnh nhân giảm căng thẳng và hỗ trợ bệnh nhân. Ngoài ra, ăn uống lành mạnh và dần dần quay trở lại các hoạt động hoặc sở thích hàng ngày là cách tốt nhất để giúp cải thiện tâm trạng của bệnh nhân.