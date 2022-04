3 thay đổi lối sống đơn giản giúp ngừa ung thư bàng quang

Có thể phát hiện sớm ung thư bàng quang bằng những phương tiện chẩn đoán phổ biến hiện nay như siêu âm, chụp CT-Scan, nội soi bàng quang chẩn đoán. Tỷ lệ khỏi bệnh cao khi bệnh còn ở giai đoạn sớm.

Ba thay đổi lối sống đơn giản này có thể giảm nguy cơ ung thư bàng quang:

- Nếu bạn hút thuốc, hãy dừng lại. Theo Webmd, các bác sĩ tin rằng các sản phẩm thuốc lá gây ra khoảng một nửa số trường hợp ung thư bàng quang.

- Uống nhiều chất lỏng. Khi bạn đi tiểu, bạn sẽ loại bỏ các hóa chất có hại tích tụ trong bàng quang. Vì vậy, hãy uống đầy đủ - đặc biệt là nước. Nó có thể làm giảm nguy cơ ung thư của bạn.

- Ăn nhiều trái cây và rau. Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều trái cây và các loại rau lá xanh làm giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư. Nó cũng có thể giúp giảm nguy cơ ung thư bàng quang.

Nguy cơ ung thư bàng quang của bạn cũng có thể tăng lên do một số hóa chất tại nơi làm việc, asen, anilin (một sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa than đá được sử dụng để sản xuất thuốc, thuốc nhuộm và nhựa), một số loại thuốc tiểu đường và một số chất bổ sung thảo dược. Tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn tại nơi làm việc và hỏi bác sĩ về bất kỳ yếu tố nguy cơ cụ thể nào mà bạn có thể mắc phải.

Tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với ung thư bàng quang là khoảng 77%. Điều đó có nghĩa là khoảng 7 trong số 10 người được chẩn đoán mắc bệnh sẽ vẫn còn sống 5 năm sau đó. Nhưng đó chỉ là ước tính. Tiên lượng bệnh phụ thuộc vào các yếu tố như tuổi, sức khỏe tổng thể, phát hiện sớm bệnh ung thư và mức độ phản ứng của nó với điều trị.