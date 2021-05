3 cơ sở của BV K bị phong tỏa, bệnh nhân sẽ được điều trị như thế nào?

Dân trí Để tránh gián đoạn, bệnh nhân ngoại trú sẽ đến cơ sở y tế địa phương, trung tâm ung bướu gần nhất để tiếp tục điều trị.

TS Phạm Văn Bình, Phó giám đốc Bệnh viện K cho biết đến nay Bệnh viện ghi nhận 11 ca bệnh (đã công bố ngày 7/5) và sáng 9/5 ghi nhận một trường hợp nghi ngờ là F1 (bệnh nhân khoa Ngoại gan mật tụy). Bệnh viện cũng đã hoàn tất công tác lấy mẫu với 3.665 mẫu, có 2450 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Các bệnh nhân Covid-19 (7 bệnh nhân và 4 người nhà) đã được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn. Các trường hợp F1 (người nhà, nhân viên y tế) đã được chuyển đi cách ly tập trung.

Bệnh viện K đã hoàn tất công việc lấy mẫu xét nghiệm cho những người đang cách ly trong bệnh viện.

Hiện tại, tại 3 cơ sở của Bệnh viện có 4.000 người đang cách ly.

Về việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư điều trị ngoại trú, TS Bình cho biết hệ miễn dịch, sức đề kháng của bệnh nhân bị suy yếu do điều trị trong thời gian thì việc nhiễm Covid-19 sẽ là vấn đề đáng lo ngại với người bệnh có bệnh lý nền, đặc biệt là bệnh ung thư. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người bệnh và tuân thủ đúng nguyên tắc phòng chống dịch, toàn bộ người bệnh ngoại trú không thể đến Bệnh viện K trong khoảng thời gian phong tỏa.

"Dù vậy bệnh nhân không nên hoang mang, lo lắng về việc điều trị tiếp theo. Bệnh viện đã chủ động trao đổi với Sở Y tế các tỉnh, bác sĩ điều trị trực tiếp liên hệ hướng dẫn người bệnh và phối hợp cùng cơ sở chuyên khoa ung bướu gần nhất để tiếp tục theo dõi, thực hiện tiếp phác đồ điều trị cho người bệnh trong thời gian này", TS Bình cho biết.

Hệ thống telehealth của bệnh viện luôn làm việc 24/24h để có phác đồ điều trị tiếp theo cho bệnh nhân. Bác sĩ cũng luôn giữ liên lạc với người bệnh, với các trung tâm ung bướu để tìm giải pháp tốt nhất trong điều kiện có thể cho bệnh nhân.

Với những người bệnh đã kết thúc đợt điều trị như phẫu thuật, hóa, xạ trị, thì thường sẽ quay trở lại bệnh viện vào khoảng thời gian 2 tuần sau đó. Như vậy, tùy vào diễn biến dịch bệnh Bệnh viện có thể sẽ tiếp nhận nếu lúc đó bệnh viện đã dỡ phong tỏa, hoạt động khám chữa bệnh trở lại hoặc hỗ trợ để người bệnh được điều trị tại cơ sở chuyên khoa ung bướu gần nhất.

Với các bệnh nhân nặng, Bệnh viện đã chuyển tất cả về điều trị tại khoa Hồi sức tích cực trong khu riêng biệt. Đa phần người bệnh còn lại tại các khoa sức khỏe ổn định.

Với các bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện, các bác sĩ vẫn theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Nam Phương