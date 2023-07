3 "chìa khóa" giúp người Việt tăng cường sức khỏe

Có mặt tại lễ ra mắt "Bộ sản phẩm thực phẩm chế biến TH true FOOD bếp Việt - Người nội trợ tử tế" của Tập đoàn TH, nhiều chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra những thông tin cần biết về an toàn thực phẩm.

"Bệnh từ miệng mà ra"

PGS.TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, có nhiều vấn đề bệnh tật liên quan đến dinh dưỡng. Tình trạng thừa cân, béo phì và một số bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng có xu hướng gia tăng.

Ước tính năm 2019, số ca tử vong do bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam là 424.000 ca, chiếm 77% các trường hợp tử vong do các nguyên nhân khác. Tử vong do đột quỵ, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và bệnh đái tháo đường là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam, theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới.

PGS.TS Trần Thanh Dương (thứ tư từ trái sang) và Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hưng Củng (thứ ba từ trái sang) tại lễ ra mắt bộ sản phẩm TH true FOOD (Ảnh: TH).

Tại sự kiện, BS.CKII Phạm Hưng Củng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, nguyên Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền Bộ Y tế cũng cho rằng "bệnh tòng khẩu nhập", tức bệnh từ miệng mà ra. Câu nói này đến nay vẫn còn chứng minh được tính đúng đắn. Dễ nhận thấy nhất là việc ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ khiến bộ phận tiêu hóa bị bệnh sớm nhất.

PGS.TS Trần Thanh Dương cho biết, 3 yếu tố về dinh dưỡng tạo nên "chìa khóa" để tăng cường sức khỏe là sử dụng thực phẩm sạch, an toàn và bổ dưỡng, trong đó an toàn thực phẩm là yếu tố cơ bản của sức khỏe tốt và cần thiết cho sự phát triển bền vững.

"Một chế độ ăn uống lành mạnh bắt đầu với thực phẩm an toàn. Thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn, virus, thuốc trừ sâu hoặc dư lượng hóa chất có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng và có thể dẫn đến tử vong", TS Dương nhấn mạnh.

TH true FOOD - sản phẩm an toàn thực phẩm đồng hành cùng sức khỏe người Việt

Vừa qua, Tập đoàn TH chính thức giới thiệu ra thị trường "Bộ sản phẩm thực phẩm chế biến TH true FOOD bếp Việt - Người nội trợ tử tế" gồm 9 loại sản phẩm như kim chi cải thảo cắt lát, bánh gạo, sủi cảo, thịt xông khói, xúc xích xông khói...

Đây là giải pháp và sự thấu hiểu nhu cầu về thực phẩm chế biến an toàn, được kỳ vọng sẽ đáp ứng xu hướng tiêu dùng thực phẩm trong xã hội hiện đại khi an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng.

Bộ sản phẩm TH true FOOD mới ra mắt (Ảnh: TH).

Cũng như các sản phẩm khác trong hệ sinh thái thực phẩm sạch TH, đại diện thương hiệu chia sẻ, sản phẩm mới TH true FOOD mang giá trị "Vì sức khỏe cộng đồng, Tươi - ngon - bổ dưỡng".

Bộ sản phẩm ghi dấu bước tiến quan trọng trong hành trình cách mạng dinh dưỡng người Việt mà TH theo đuổi, thực hiện khát khao trở thành người nội trợ tử tế của hàng triệu căn bếp Việt.

"Bộ sản phẩm TH true FOOD được kiểm soát kỹ lưỡng quy trình từ nguyên liệu đầu vào. Nguyên liệu được tuyển chọn nghiêm ngặt theo bộ tiêu chuẩn, từ các nhà cung cấp hàng đầu, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, tự nhiên, sạch và tươi ngon, đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tốt cho sức khỏe. Tất cả các sản phẩm TH true FOOD không dùng chất bảo quản", ông Phạm Thế Quyền, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn TH khẳng định.

Kim chi TH true FOOD đảm bảo hai không: không chất bảo quản, không chất màu (Ảnh: TH).

Chuyên gia Phạm Hưng Củng đánh giá, bộ sản phẩm TH true FOOD có những điểm nổi bật: nguyên liệu tươi, sạch, chất lượng, đạt quy chuẩn về an toàn thực phẩm; không có chất bảo quản.

Theo chuyên gia, điều thứ 3 rất quan trọng. Để làm được điều này, sản phẩm TH true FOOD ngoài sử dụng nguồn nguyên liệu tươi sạch, an toàn thì công nghệ sản xuất đóng vai trò quan trọng. TH đã chính thức đưa vào vận hành nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH (đặt tại Bắc Ninh) với quy mô hiện đại hàng đầu Việt Nam, đạt chứng nhận FSSC 22000 - tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn diện.

Với mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, diện tích 41.000m2, nhà máy sở hữu 12 dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ, công suất lớn được cung cấp bởi các công ty hàng đầu châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hệ thống cấp đông siêu tốc IQF của nhà máy được đánh giá hiện đại hàng đầu trong ngành.

Theo đó, sản phẩm sau khi chế biến được tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh ở nhiệt độ thấp dần, từ -35 đến -40 độ C. Công nghệ này giúp lưu giữ tối đa hương vị tươi ngon và dinh dưỡng của sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm mà không cần chất bảo quản.

Sản phẩm sủi cảo TH true FOOD được cấp đông siêu tốc bằng hệ thống IQF giúp lưu giữ tối đa hương vị tươi ngon và dinh dưỡng (Ảnh: TH).

Sự ra mắt của "Bộ sản phẩm TH true FOOD Bếp Việt - Người nội trợ tử tế" hứa hẹn mang tới cho người tiêu dùng thêm một lựa chọn lành mạnh trong bối cảnh "thực phẩm bẩn" tràn lan, an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được đảm bảo, khiến sức khỏe người tiêu dùng Việt bị ảnh hưởng.