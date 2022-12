3 bài thuốc quý từ cây quýt đặc biệt tốt cho quý ông

Rối loạn cương dương là gì?

Rối loạn cương dương là một rối loạn chức năng tình dục ở nam giới thường gặp. Theo Hội Niệu khoa châu Âu, rối loạn cương dương được định nghĩa là tình trạng không có khả năng đạt được và duy trì độ cương cần thiết để thực hiện giao hợp trọn vẹn. Tình trạng này lặp đi lặp lại kéo dài trên 3 tháng gây ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh, làm căng thẳng mối quan hệ lứa đôi.

Rối loạn cương dương thường biểu hiện bằng các hình thái: dương vật khó cương, cương nhưng không đủ cứng, có thể tự mềm khi đang quan hệ. Liệt dương là mức độ cao nhất của rối loạn cương dương.

Nhiều quý ông cho rằng rối loạn cương dương là do vấn đề tâm lý, tuy nhiên khoa học đã chứng minh được 90% mắc phải căn bệnh này lại là do vấn đề thể chất như các bệnh lý về mạch máu, nguyên nhân thần kinh, bất thường cấu tạo dương vật, nguyên nhân nội tiết, do dùng thuốc, chấn thương gãy dương vật, yếu tố tâm lý…

Theo y học cổ truyền, rối loạn cương dương thuộc chứng "dương nuy". Căn nguyên là do thận yếu, thận khí và thận tinh bất túc, tinh khí thiếu, công năng điều huyết của can (gan) suy yếu, huyết ứ, khí trệ dẫn đến sinh lý yếu, rối loạn cương dương.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng rối loạn cương dương (Ảnh minh họa: Shutter stock).

Bài thuốc cho quý ông từ cây quýt

Các tên gọi khác là quất, quýt xanh, quýt hôi, mả lưu (Thái), may cam chỉa (Tày), can chảy ton (Dao). Tên khoa học là Citrus reticulata Blanco., thuộc họ cam quýt - Rutaceae.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội Việt Nam quýt là một cây nhỏ, lá đơn, mép có răng, mọc cách, có mùi thơm dễ chịu. Hoa nhỏ màu trắng, mọc riêng lẻ ở kẽ lá. Quả hình cầu dẹt, vỏ mỏng màu vàng cam, có nhiều múi, tép ngọt, chua, thơm, nhiều hột, màu trắng hình thoi. Đây là cây ăn quả trồng phổ biến ở nước ta, nhiều nhất ở các tỉnh phía Bắc.

Dưới đây là một số bài thuốc tốt cho "chuyện ấy" của quý ông:

Trị rối loạn cương dương do can uất khí trệ

- Nguyên liệu: Lá quýt 15g, hương phụ tử 20g, lộ thông 30g, uất kim 10g, mật ong 30ml.

- Cách làm: Cho các loại thuốc trên vào nồi, thêm nước nấu 30 phút. Sôi chín bỏ bã, đợi khi nguội cho mật ong vào quấy tan là được. Uống vào buổi trưa và chiều.

- Công dụng: sơ can giải uất.

Trị rối loạn cương dương do tâm thận bất giao

- Nguyên liệu: Nước quýt 0,5 lít, phấn hoa 30g, mật ong 30ml.

- Cách làm: Đặt phấn hoa vào tủ lạnh trên 24 giờ, sau khi lấy ra lập tức cho vào 180ml nước sôi 80 độ C khuấy đều, để yên trong 24 tiếng, lại khuấy đều vài lần. Lọc bằng vải sạch làm thành sữa hoa phấn, tiếp theo cho mật ong vào, khuấy tan rồi hòa chung với nước quýt, đổ vào lọ đậy lại. Uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 20ml, pha thêm 100ml nước ấm.

- Công dụng: giao thông tâm thận.

Trị rối loạn cương dương do mạn dục

- Nguyên liệu: Vỏ quýt (trần bì cửu chế -vỏ quýt 9 năm chưng 9 sái) 15g, dầu thực vật, muối, đường, rượu nếp, nước tương, hành xắt nhuyễn, gừng băm, tỏi băm đủ dùng, tôm sú (rửa sạch, cắt bỏ râu và chân, dùng dao chẻ giữa sống lưng, bỏ đường chỉ đen để ráo nước).

- Cách làm: Bắc chảo lên bếp, cho dầu thực vật, dầu nóng thì thả tôm vào, đảo đều tay đến khi vỏ ngả sang màu đỏ thì vớt ra. Giữ lại một chút dầu trong chảo, vặn lửa nhỏ đun nóng rồi cho hành, gừng băm và tỏi băm phi thơm, cho tôm và trần bì cửu chế vào, nêm muối, đường, rượu, nước tương, cho tôm lên xào, sau đó thêm chút nước xào qua lại lần nữa, bớt lửa nấu đến khi nước chắt được hút hết rồi thêm chút giấm là được. Dùng trong bữa ăn với cơm nóng.

- Công dụng: Dưỡng tâm, kiện tỳ, cố thận ích tinh, dưỡng huyết an thần, kiện não ích trí.