2 thói quen của nhiều người Việt khiến đột quỵ cận kề

Đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Được xem là một tình trạng y tế khẩn cấp, đột quỵ xảy ra khi dòng máu đến não bị gián đoạn, khiến não thiếu oxy và dưỡng chất, dẫn đến chết tế bào nhanh chóng.

Mặc dù có nhiều yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhưng một số thói quen hàng ngày mà nhiều người Việt Nam mắc phải lại là những nguyên nhân chính.

Ăn mặn - Kẻ thù âm thầm của sức khỏe

Việc ăn mặn đã trở thành thói quen của nhiều người Việt.

Dù muối là một thành phần cần thiết trong chế độ ăn uống, nhưng tiêu thụ quá nhiều muối lại gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với hệ tim mạch và nguy cơ đột quỵ.

Ăn mặn quá mức là một trong những tác nhân có thể tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày và nhiều bệnh lý nền khác (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng muối tối đa một người nên tiêu thụ mỗi ngày là 5g.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Y tế Việt Nam năm 2019, người Việt Nam trung bình tiêu thụ đến 9,4g muối mỗi ngày, gần gấp đôi so với mức khuyến nghị.

Việc tiêu thụ quá nhiều muối gây ra tình trạng tăng huyết áp, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đột quỵ. Khi huyết áp tăng cao, thành mạch máu phải chịu áp lực lớn, lâu dài sẽ làm tổn thương thành mạch và tăng nguy cơ vỡ mạch máu não, gây ra đột quỵ.

Một nghiên cứu từ American Heart Association đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ lượng muối cao làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ. Bên cạnh đó, những người thường xuyên ăn mặn còn dễ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch như: suy tim, bệnh mạch vành, góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Cách giảm thiểu nguy cơ:

- Giảm lượng muối trong chế độ ăn bằng cách tránh các thực phẩm chế biến sẵn, nước mắm, gia vị chứa nhiều muối.

- Tăng cường sử dụng các loại thảo mộc và gia vị tự nhiên để thay thế cho muối trong nấu ăn.

- Lựa chọn các thực phẩm tươi, ít qua chế biến và tránh ăn quá nhiều các món nướng, rán chứa nhiều muối.

Hút thuốc lá - Nguy cơ đột quỵ cận kề

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Hút thuốc lá gây hại cho cơ thể (Ảnh: Getty).

Không chỉ gây ra các bệnh lý về phổi và ung thư, hút thuốc lá còn là yếu tố chính làm tăng nguy cơ đột quỵ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 20% số ca đột quỵ trên toàn thế giới có liên quan đến việc sử dụng thuốc lá.

Hút thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch.

Nicotin trong thuốc lá làm tăng huyết áp, trong khi các hóa chất độc hại khác trong khói thuốc làm tổn thương thành mạch máu, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông. Đây đều là những yếu tố nguy cơ chính dẫn đến đột quỵ.

Ngoài ra, những người không hút thuốc nhưng sống trong môi trường có khói thuốc (hút thuốc thụ động) cũng có nguy cơ đột quỵ cao hơn. Một nghiên cứu của The New England Journal of Medicine năm 2016 cho thấy, việc tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động làm tăng nguy cơ đột quỵ lên đến 30%.

Cách giảm thiểu nguy cơ:

- Cai thuốc lá ngay lập tức để bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ.

- Tránh tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động, nhất là trong môi trường gia đình và công sở.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bác sĩ và các chương trình cai thuốc lá để giảm thiểu tác hại lâu dài.

Đột quỵ là một tình trạng nguy hiểm có thể phòng ngừa được nếu chúng ta điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày. Để bảo vệ sức khỏe, hãy xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, từ chế độ ăn uống ít muối, tập luyện thể dục thường xuyên, đến việc từ bỏ thói quen hút thuốc.

Những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày có thể mang lại sự khác biệt lớn trong việc giảm thiểu nguy cơ đột quỵ và bảo vệ sức khỏe lâu dài.