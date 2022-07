2 loại cà chua cần tránh xa

Cà chua rất giàu chất dinh dưỡng nên mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho con người.

Cà chua giúp cải thiện thị lực; khỏe dạ dày; ổn định huyết áp - đường huyết; đẹp dáng - sáng da; phòng tránh nhiễm trùng đường tiết niệu. Hơn thế nữa, Cà chua còn hỗ trợ hệ tiêu hóa - tuần hoàn - tiết niệu - miễn dịch; làm giảm các loại cholesterol có hại trong máu; hỗ trợ cân bằng dịch nội môi giúp tất cả quá trình chuyển hóa trong cơ thể hoạt động tốt nhất.

Có ba chất dinh dưỡng rất quan trọng trong cà chua:

Vitamin C: Chất chống oxy hóa

100g cà chua có thể cung cấp khoảng 40% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa tự nhiên ngăn ngừa các gốc tự do gây ung thư và làm tổn hại các hệ thống cơ thể.

Beta carotene: Cải thiện thị lực, ngăn ngừa một số bệnh ung thư

Một cuộc khảo sát dịch tễ học cho thấy rằng, carotene có khả năng phòng ngừa ung thư miệng. Điều này được chỉ ra trong kết quả của các thí nghiệm trên động vật và các thử nghiệm lâm sàng sơ bộ.

Trong cơ thể beta carotene được chuyển hóa thành vitamin A và rất cần thiết trong việc cải thiện thị lực và duy trì tính toàn vẹn của màng nhầy của da và ngăn ngừa da khô. Nó có thể cấu thành cơ quan thụ cảm ánh sáng trong tế bào thị giác và đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe thị giác. Theo nghiên cứu, beta caroten còn có tác dụng ngăn ngừa và ức chế ung thư miệng, ung thư phổi.

Lycopene: Chống oxy hóa, cải thiện khả năng chống viêm

Lycopene là một chất chống oxy hóa rất quan trọng trong cơ thể, có thể cải thiện khả năng chống viêm của các mô và làm cho khả năng miễn dịch của cơ thể ở trạng thái tốt hơn.

Lycopene có tác dụng mạnh mẽ trong việc "dọn dẹp" hệ tim mạch, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh tim và xơ cứng động mạch; loại bỏ các gốc tự do gây lão hóa và bệnh tật trong cơ thể con người; cải thiện khả năng miễn dịch của con người, giúp trì hoãn sự lão hóa; ngăn ngừa và cải thiện tình trạng tăng sản tuyến tiền liệt, viêm tuyến tiền liệt và các bệnh khác các bệnh hệ tiết niệu.

2 loại cà chua tuyệt đối không ăn

Cà chua dù rất tốt nhưng cần chú ý 2 loại cà chua sau không nên ăn để tránh rước bệnh vào người.

Cà chua bị thâm đen

Sau khi cà chua bị nhiễm nấm Alternaria, do nấm chuyển hóa trong quả sinh ra độc tố gây ra các đốm đen ở cà chua, chất độc đó được gọi là độc tố Alternaria.

Mặc dù không độc như aflatoxin nhưng nó vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư và các nguy cơ khác đối với sức khỏe. Độc tố nấm mốc này không chỉ hiện diện ở những khu vực bị thối rữa, mà còn lan sang các mô lành trong bán kính khoảng 2cm.

Vì vậy, theo các chuyên gia những quả cà chua bị thâm đen và có dấu hiệu thối rữa tuyệt đối không được ăn.

Cà chua chưa chín

Trong lá và trái cà chua xanh có chứa một lượng nhỏ solanin và tomatin. Các chất độc này sẽ gây rối loạn tiêu hóa như: buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy…

Do đó, nên ăn, chế biến cà chua đã chín đỏ đều, và không dùng hoa lá cà chua.