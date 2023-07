Y án với cựu điều tra viên làm giả chữ ký của sếp

Ngày 21/7, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Quang Huy (cựu Thiếu tá, điều tra viên trung cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) về tội Giả mạo trong công tác.

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Hoài Phong (cựu Kiểm sát viên sơ cấp của VKSND huyện Gò Công Đông) được tòa chấp nhận kháng cáo và tuyên 1 năm tù treo.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình không có động cơ vụ lợi. Bên cạnh đó, Huy và Phong trình bày một số tình tiết giảm nhẹ.

Theo HĐXX hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tố tụng, vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự. Cấp sơ thẩm xử bị cáo Huy 3 năm tù là đúng người, đúng tội, đã xem xét toàn bộ nội dung vụ án. Còn bị cáo Phong phạm tội với vai trò thứ yếu, do nể nang, quá trình công tác có nhiều đóng góp nên chấp nhận kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2019, Huy được thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Đông phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với 3 vụ việc đánh nhau. Trong 3 nguồn tin này, cơ quan điều tra đã chuyển 2 nguồn tin cho Viện kiểm sát.

Tháng 2/2019, Nguyễn Hoài Phong được Viện trưởng VKSND huyện Gò Công Đông phân công thực hiện quyền công tố kiểm sát tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Từ ngày 15/3 đến ngày 19/3/2021, Thanh tra Công an tỉnh Tiền Giang thanh tra nghiệp vụ giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Công an huyện Gò Công Đông. Trong đó có 3 tố giác nêu trên do Huy thụ lý xác minh đã quá hạn nhưng không có kết quả giải quyết.

Lo sợ đoàn thanh tra phát hiện sai phạm của mình, Huy đã làm giả chữ ký của Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Đông bằng phương pháp in laser, scan chữ ký của cấp trên vào các văn bản mà Huy tạo sẵn trên máy các quyết định không khởi tố vụ án; công văn trao đổi không khởi tố vụ án và thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm.

Sau đó Huy mang 3 hồ sơ trên sang VKSND huyện Gò Công Đông, nhờ Phong làm các văn bản về việc thống nhất không khởi tố hình sự.

Sau khi đoàn Thanh tra Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra, ngày 6/6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Đông đã hủy các quyết định làm giả của Huy và phục hồi các nguồn tin tố giác để xử lý giải quyết theo quy định và sau đó ra quyết định không khởi tố vụ án đối với 3 nguồn tin trên.

Với hành vi trên, TAND tỉnh Tiền Giang xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Quang Huy 3 năm tù và Nguyễn Hoài Phong 1 năm tù cùng về tội giả mạo trong công tác. Sau đó cả 2 bị cáo đều kháng cáo xin được hưởng án treo.