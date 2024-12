Xuất hiện chiêu lừa "hỗ trợ lấy lại tiền bị Mr Pips chiếm đoạt"

Ngày 18/12, Công an thành phố Đà Nẵng phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo mới.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, những ngày gần đây, lợi dụng tâm lý của nhiều người muốn lấy lại được tiền bị nhóm TikToker Mr Pips chiếm đoạt, các đối tượng lừa đảo đã lập tài khoản Facebook có tên liên quan đến thu hồi vốn, đăng tải các clip giới thiệu dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền.

Đơn cử như, tài khoản Facebook có tên "Công ty tiếp nhận thu hồi vốn hiệu quả" có hơn 6.300 người theo dõi những ngày gần đây đã đăng tải thông tin và clip giới thiệu dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa trong vụ Mr Pips.

Bài đăng của tài khoản này còn cam kết lấy lại trên 70% số tiền bị lừa, chi phí hợp lý, thanh toán sau. Bài viết được chạy quảng cáo thu hút hơn 70.000 lượt xem, 3.100 lượt like, hơn 800 bình luận.

Đáng chú ý, các đối tượng tạo lòng tin với nạn nhân bằng những bình luận đưa thông tin giả mạo rằng mình là người đã sử dụng dịch vụ và lấy lại được tiền.

Người lừa đảo cũng có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot tự động để giả giọng nói hay danh tính nhằm tăng sức thuyết phục cho hành vi phạm tội.

Từ chiêu thức này, kẻ gian sẽ thu thập thông tin cá nhân của những người có nhu cầu và lợi dụng chúng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản hay bán thông tin ra ngoài thị trường.

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, bị hại được yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử hoặc tiền ảo, gây khó khăn trong quá trình truy vết sau này.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước chiêu lừa mới này.

Người dân cũng lưu ý không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền cho người lạ, không cung cấp mã OTP hoặc những thông tin nhạy cảm khác. Người dùng cần cảnh giác với kênh thanh toán không chính thức.

Nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo hãy trình báo công an để được hỗ trợ kịp thời.

Như Dân trí đã thông tin, đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan Phó Đức Nam (còn gọi là TikToker Mr Pips) vừa bị Công an thành phố Hà Nội triệt phá có quy mô đặc biệt lớn, tổng giá trị tiền và tang vật thu giữ khoảng hơn 5.200 tỷ đồng.

Đến nay, nhà chức trách đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, một bị can về tội Không tố giác tội phạm, một đối tượng về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.