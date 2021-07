Xử phạt thanh niên dại dột bịa đặt chuyện bị cướp tiền

Dân trí Một thanh niên bịa chuyện bị chặn đường cướp số tiền 3,5 triệu đồng, sau đó đến công an trình báo. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an làm rõ đó là thông tin bịa đặt và xử phạt thanh niên này.

Ngày 7/7, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, Công an phường Ninh Khánh vừa xử phạt hành chính đối với Bùi Văn H. (SN 1994, trú xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình) số tiền 750.000 đồng về hành vi "báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước".

Anh Bùi Văn H. bịa đặt chuyện bị 3 thanh niên chặn đường cướp số tiền 3,5 triệu đồng đã bị Công an xử phạt 750.000 đồng.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 30/6, Bùi Văn H. báo tin đến Công an phường Ninh Khánh (TP Ninh Bình) về việc, khi anh đang đi xe máy trên tuyến đường Nguyễn Bặc (phố Trung Thành, phường Ninh Khánh) thì bị 3 thanh niên đi xe Honda Dream chặn đầu xe và cướp đi số tiền 3,5 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an phường Ninh Khánh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Ninh Bình tiến hành xác minh tin báo. Kết quả điều tra thông tin mà Bùi Văn H. trình báo là tin giả do thanh niên này bịa đặt.

Công an phường Ninh Khánh đã ra quyết định xử phạt hành chính Bùi Văn H. về hành vi "báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền" theo điểm b, khoản 2, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự.

