Xử phạt quản trị viên của nhóm kín chuyên báo chốt CSGT trên Zalo

Ngày 7/2, Công an tỉnh Gia Lai đã xử phạt hành chính N.N.K. (SN 1996, trú tại phường Yên Đỗ, TP Pleiku) - quản trị viên nhóm kín Zalo chuyên báo chốt Cảnh sát giao thông (CSGT).

Trước đó, công an phát hiện một nhóm kín trên Zalo thường xuyên thông báo địa điểm tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT và Thanh tra Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Lực lượng chức năng đã làm việc với anh N.N.K. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Nhóm này có gần 1.000 thành viên, muốn tham gia phải được phê duyệt. Mục đích hoạt động của nhóm để thành viên trao đổi các vấn đề về giao thông, kinh nghiệm khi lái xe.

Tuy nhiên, sau một thời gian, nhóm này đã biến tướng thành thông báo địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng nhằm tránh bị kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, hàng hóa trên xe…

Mỗi ngày, các thành viên trong nhóm Zalo nói trên đã chia sẻ, trao đổi hàng trăm thông tin về lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã làm việc với anh N.N.K. Tại cơ quan Công an, K. thừa nhận hành vi vi phạm.

Với hành vi vi phạm nêu trên, K. đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng.