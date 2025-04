Xử lý tài khoản Facebook bình luận xấu độc trên mạng xã hội

Ngày 18/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý L.Đ.C. (38 tuổi, ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi bình luận nội dung xấu độc trên mạng xã hội.

Theo đó, sáng cùng ngày, qua rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng thấy trên nhóm "Beat Thái Nguyên" đăng tải một bài viết "CHIẾC XE CHỞ THƯỢNG ÚY NGUYỄN ĐĂNG KHẢI HY SINH VÀO 23H00 ĐÊM QUA".

Tại mục bình luận, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản tên "Chung Lê" bình luận nội dung xấu độc liên quan đến chiến sỹ Công an Quảng Ninh hy sinh, Phòng An ninh mạng đã tổ chức xác minh, làm rõ chủ tài khoản trên là C. và mời người này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, C. đã thừa nhận hành vi của bản thân.

Công an làm việc với C. (Ảnh: T.N.).

Trước đó, đêm 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castle (thuộc tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 16 bánh heroin.

Trong quá trình cảnh sát truy bắt các đối tượng còn lại, nhóm tội phạm sử dụng súng quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) bị trúng đạn và hy sinh sau đó.

Đến khoảng 4h30 ngày 18/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm hai đối tượng là Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn (cùng 31 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Còn đối tượng Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú ở tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đang bị truy nã.

Bùi Đình Khánh được công an xác định là đối tượng buôn bán ma túy liên quan vụ nổ súng khiến một thượng úy công an hy sinh đêm 17/4. Khánh bỏ trốn từ ngày 18/4.