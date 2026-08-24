Xử lý hơn 3.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 1 tháng

Vi phạm diễn biến phức tạp trên môi trường số

Theo Báo cáo kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2026 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, nhu cầu đối với các nhóm hàng phục vụ mùa khai trường như văn phòng phẩm, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, trang phục học sinh và hàng hóa chuẩn bị cho Tết Trung thu có xu hướng tăng mạnh. Dự báo, sức mua bánh Trung thu, đồ chơi trẻ em tiếp tục tăng cao trong tháng tới.

Trong khi đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều địa bàn, lĩnh vực, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và có sự chuyển dịch mạnh từ phương thức truyền thống sang môi trường số.

Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm về nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kinh doanh xăng dầu và thương mại điện tử.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra mặt hàng bánh kẹo dịp Tết trung thu (Ảnh: Cục QL&PTTTN).

Trên các sàn thương mại điện tử, nhiều đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nền tảng livestream để quảng cáo, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các đối tượng thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch, địa điểm kinh doanh, phương thức thanh toán; lập kho hàng ẩn tại khu vực ven đô để phân phối hàng hóa vi phạm, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác minh và xử lý.

Đối với hoạt động qua biên giới, các đối tượng có xu hướng chia nhỏ hàng hóa, vận chuyển nhiều lần, sử dụng phương tiện cá nhân hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm né tránh kiểm tra; thậm chí khai sai mã HS, xuất xứ để gian lận thuế khi thực hiện thủ tục hải quan. Các mặt hàng vi phạm tập trung vào thuốc lá, đường cát, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và những mặt hàng có thuế suất cao.

Trong kỳ báo cáo từ ngày 16/7 đến 15/8, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đã kiểm tra 4.469 vụ, phát hiện và xử lý 3.529 vụ vi phạm; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 39,9 tỷ đồng.

Riêng lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 4.462 vụ, phát hiện, xử lý 3.522 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 36,82 tỷ đồng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 23,357 tỷ đồng, trong đó hàng hóa tịch thu trị giá hơn 11 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy gần 12 tỷ đồng.

Cùng kỳ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành 5 quyết định xử phạt 5 doanh nghiệp với tổng số tiền 3,12 tỷ đồng, tập trung vào các vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cục Xúc tiến thương mại kiểm tra 2 đơn vị, xử phạt tổng cộng 46,25 triệu đồng đối với các vi phạm trong hoạt động khuyến mại.

Ở từng lĩnh vực, công tác kiểm tra tiếp tục được triển khai tập trung. Đối với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng nhập lậu, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 1.470 vụ, thu nộp ngân sách trên 12,909 tỷ đồng. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, 996 vụ được kiểm tra, xử lý, số tiền thu nộp ngân sách trên 10,135 tỷ đồng. Riêng thương mại điện tử, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 83 vụ, xử phạt trên 1,3 tỷ đồng…

Tăng kiểm soát hàng hóa trên môi trường số

Trong tháng 9, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương xác định tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, công điện và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; đồng thời bám sát diễn biến thị trường để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp.

Cùng với đó, các lực lượng sẽ chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tập trung kiểm tra các tuyến, địa bàn, lĩnh vực và nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao.

Trong đó, trọng tâm là thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, xăng dầu, thuốc lá, hàng tiêu dùng và những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, nhất là kiểm tra, kiểm soát trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội và website bán hàng. Các lực lượng sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng, doanh nghiệp cung cấp nền tảng thương mại điện tử, đơn vị chuyển phát, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; khuyến khích người tiêu dùng phát hiện, phản ánh vi phạm, không tiếp tay cho hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong công tác phối hợp, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường phối hợp với công an, hải quan, thuế, y tế và chính quyền địa phương để kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm; kịp thời chuyển cơ quan điều tra những vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Nguyễn Síu