Xử lý "cò mồi" lôi kéo, tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương

Ngày 12/2, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an huyện Mỹ Đức đã lập biên bản xử lý các trường hợp "cò mồi" lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương.

Khu danh thắng chùa Hương (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN).

Hầu hết các đối tượng đều có đò hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở chùa Hương.

Các đối tượng Nguyễn Thành C (sinh năm 1972), Lê Thúy C (sinh năm 1979), Lưu Văn T (sinh năm 1975), Bùi Quốc P (sinh năm 1982), Nguyễn Thị H (sinh năm 1974); Bùi Văn H (sinh năm 1983) cùng ở huyện Mỹ Đức, có hành vi lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương, gây mất trật tự công cộng.

Theo Công an huyện Mỹ Đức, thời gian tới, lực lượng chức năng liên quan sẽ tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa Hương và khu vực khu di tích thắng cảnh.

Cùng với đó, công an huyện phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tuần tra công khai và mật phục để xử lý nghiêm các trường hợp "cò mồi" tranh giành khách, gây mất an ninh trật tự.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết mọi công tác chuẩn bị đón khách về chùa Hương đã sẵn sàng. Thông tin chùa Hương bất ngờ đón khách từ ngày 11/2 là chưa chính xác.

