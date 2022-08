Xét xử "thiếu gia" chủ mưu giết người rồi lên kế hoạch đối phó công an

Ngày 3/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Tô Nhựt Khanh (29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) cùng đồng phạm về các tội Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm.

Bị cáo Khanh bị truy tố theo khoản 1, Điều 123, Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Từ sáng sớm, các bị cáo được áp giải đến tòa chờ xét xử, phiên tòa cũng giới hạn số người tham dự.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

An ninh được thắt chặt (Ảnh: X.H.).

Theo cáo trạng, Tô Nhựt Khanh ("thiếu gia" của một gia đình sở hữu hàng loạt cơ sở kinh doanh ở Tiền Giang) có mâu thuẫn trong làm ăn với cha con ông Đào Quốc Liêu (ngụ tỉnh Long An). Từ đó, Khanh mua 6 khẩu súng tự chế và hàng loạt vũ khí khác "phòng thân".

Chiều 30/4/2020, Phạm Huỳnh Phúc Thiện (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) chở Khanh đi tìm Đào Quốc Thịnh (con trai ông Liêu) và bắn Thịnh gây thương tích 25%.

Hai tháng sau, giữa Khanh và ông Liêu tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. "Thiếu gia" Khanh tìm đến Trần Trung Thành (29 tuổi, ngụ TPHCM) nhờ "xử" ông Liêu và được người này đồng ý.

Ngày 25/7/2020, Lê Thanh Phúc (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Thành mang theo súng, đón chặn ông Liêu trên quốc lộ 1A, đoạn qua TP Tân An (Long An). Thấy "đối thủ", Phúc cho xe áp sát để Thành bắn ông Liêu tử vong.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.H.).

Gây án xong, Thành và Phúc lên TP.HCM bỏ trốn. Khanh chỉ đạo đàn em đem súng đạn, hung khí phi tang.

Sau đó, Khanh gọi điện cho Phúc "sắp xếp về đầu thú, có gì tao lo luật sư cho".

Ngày 28/7/2020, Khanh nhắn tin qua Zalo cho Thành rằng đã thuê được luật sư và bảo đàn em ra đầu thú. Khanh dặn Thành khai với công an lý do bắn ông Liêu để trả thù do va quẹt xe, tuyệt đối không để lộ chuyện "thiếu gia" chủ mưu.

Ngày 1/8/2020, Thành và Phúc ra công an đầu thú, khai động cơ gây án như kịch bản dựng sẵn nhưng không thể qua mắt nghiệp vụ của công an.