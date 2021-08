Xe tải chở hơn 16 nghìn bộ quần áo bảo hộ y tế không rõ nguồn gốc

Dân trí Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam vừa phát hiện, bắt giữ một chiếc xe tải chở thuê hơn 16 nghìn bộ quần áo bảo hộ y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ từ Hà Nam về tỉnh Nghệ An.

Ngày 28/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện xe ô tô tải chở khoảng 16.500 bộ quần áo bảo hộ y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra số quần áo bảo hộ y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ (Ảnh: Công an Hà Nam).

Cụ thể, tại đường tránh quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89H - 00755 do lái xe là Đỗ Mạnh Giỏi (SN 1985), trú tại phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, điều khiển, chở 81 bao tải chứa khoảng 16.500 bộ quần áo bảo hộ y tế không có nhãn mác.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp theo quy định liên quan đến số hàng vận chuyển trên. Bước đầu, lái xe khai nhận chở thuê số quần áo bảo hộ y tế trên cho một người phụ nữ trú ở xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng về tỉnh Nghệ An.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam đang phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Văn