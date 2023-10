Xác minh người đàn ông khuyết tật bị giật 200 tờ vé số ở TPHCM

Ngày 30/10, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang xác minh, điều tra vụ một người đàn ông khuyết tật bị cướp giật vé số xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin người đàn ông khuyết tật bị giật 200 tờ vé số. Phát hiện vụ việc, một số người dân địa phương đã viết bảng kêu gọi giúp đỡ nạn nhân.

Qua xác minh, người đàn ông khuyết tật trong vụ việc tên L.Đ.K. (ngoài 30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Vụ việc xảy ra vào tối 28/10 trên đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Ông K. ngồi bên tấm bảng kêu gọi giúp đỡ khi bị giật 200 tờ vé số (Ảnh: Nguyễn An).

Theo người dân, thời điểm trên họ thấy ông K. đi bán vé số dạo trên đường Võ Văn Vân. Lúc này, có một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiếp cận mua rồi rời đi. Sau đó, họ thấy ông K. bật khóc, ra hiệu bị giật mất 200 tờ vé số.

Trước hoàn cảnh trên, một số người đã góp tiền giúp ông K. bù lại số vé vừa bị mất và viết bảng nhờ giúp đỡ của người đi đường.

"Ông K. bị bệnh từ nhỏ, đi lại khó khăn, chân không bước được như người bình thường, nói chậm, nói không rõ chữ", một người dân cho biết thêm.

Liên quan vụ việc, Công an xã Vĩnh Lộc B phối hợp Công an huyện Bình Chánh đến hiện trường ghi nhận vụ việc, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để xác minh làm rõ.