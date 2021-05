Vụ trộm 5 tỷ đồng: Nghi phạm vẫn phê ma túy, chưa hoàn toàn tỉnh táo

Dân trí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, hiện cán bộ điều tra vẫn chưa làm việc với nghi phạm Sơn Thanh Tuấn, bởi nghi phạm phê ma túy, chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Liên quan đến vụ ông Phan Thanh Sơn, nguyên giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh bị mất trộm 66 lượng vàng và 35.000 USD vào chiều 3/5, sáng 10/5, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, hiện cán bộ điều tra vẫn chưa làm việc được với nghi phạm Sơn Thanh Tuấn.

Lý do cán bộ chưa làm việc là do nghi phạm phê ma túy, chưa hoàn toàn tỉnh táo. "Khi cán bộ làm việc với đối tượng Tuấn, nếu lời khai thống nhất và đầy đủ chứng cứ sẽ ra quyết định khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản", Đại tá Quân cho biết.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thông tin vụ trộm lớn nhất tại Trà Vinh tại buổi họp báo 8/5.

Cũng theo Đại tá Quân, khi phá vụ án này, Công an tỉnh Trà Vinh gặp khó vì tại hiện trường vụ trộm đối tượng không để lại dấu vết gì. Camera gia đình bị hại đặt ở trước nhà; camera an ninh đường phố thì không ghi nhận đối tượng. Do đó, cán bộ điều tra chỉ nhờ vào khoanh vùng hàng trăm đối tượng, sau đó sàng lọc và xác định đối tượng Sơn Thanh Tuấn là nghi phạm.

Liên quan đến số tài sản lớn mà Sơn Thanh Tuấn trộm được tại nhà ông Sơn, Đại tá Quân cho biết, đây là tài sản riêng của gia đình, không thuộc phần điều tra của công an. Tuy nhiên, khi bị hại đến trình báo bị mất tài sản có trình bày đây là số tài sản gia đình tích cóp từ hàng chục năm về trước.

Sau khi sàng lọc hàng trăm đối tượng đến chiều 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh bắt khẩn cấp đối tượng Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi).

Như Dân trí đã thông tin, chiều tối ngày 3/5, ông Phan Thanh Sơn (P6, TP Trà Vinh) đến công an TP Trà Vinh trình báo mất 66 lượng vàng và 35.000 USD.

Ngày sau đó, công an thành phố Trà Vinh báo cáo về Công an tỉnh và lập chuyên án để phá án. Vì đây là vụ trộm tài sản lớn nhất mới xảy ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nên lực lượng phá án chịu nhiều áp lực.

Sau khi khoanh vùng và sàng lọc hàng trăm đối tượng đến 13h ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Sơn Thanh Tuấn khi đang ở nhà vợ hờ (phường 7, TP Trà Vinh). Khi công an ập vào bắt Tuấn cũng là lúc đối tượng đang chuẩn bị đồ đạc định bỏ trốn.

Khi bắt Sơn Thanh Tuấn, công an chỉ thu giữ 60 lượng vàng.

Khám xét nhà ở Tuấn, công an chỉ thu giữ 60 lượng vàng, toàn bộ số tiền 35.000 USD không có trong người Tuấn. Tuấn khai báo có dùng 6 lượng vàng để mua xe và một số nữ trang tặng người thân. Riêng số tiền USD, Tuấn khai báo có mang đổi sang tiền Việt nhưng sau đó thay đổi lời khai.

Trong vụ trộm số tài sản cực lớn này, Công an tỉnh Trà Vinh khẳng định không có đồng phạm. Đối tượng Tuấn không chuẩn bị công cụ và một mình đạp xe đạp đến hiện trường, quan sát không người trông coi nhà nên dùng xà beng cạy cửa đột nhập vào nhà. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng xà beng phá két sắt lấy tài sản.

Trước khi rời khỏi hiện trường, đối tượng Sơn Thanh Tuấn còn lấy 3 hộp sữa trong tủ lạnh gia đình bị hại để uống lấy lại sức, rồi bỏ toàn bộ tiền và vàng vào ba lô đạp xe về nhà vợ hờ.

Sơn Thanh Tuấn có 3 tiền án, 2 tội trộm cắp tài sản và 1 tội hiếp dâm. Bản thân Tuấn nghiện ma túy nặng, không có nơi sống ổn định.

