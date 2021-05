Trộm gần 5 tỷ đồng xong còn cố... uống 3 hộp sữa rồi mới tẩu thoát

Dân trí Khi trộm được tài sản gần 5 tỷ đồng tại nhà nguyên Giám đốc Sở GTVT Trà Vinh, đối tượng mở tủ lấy 3 hộp sữa uống xong rồi mới tẩu thoát.

Sáng 8/5, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chủ trì buổi họp báo thông tin chính thức vụ trộm tài sản cực lớn xảy ra trên địa bàn TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) vào chiều 3/5.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đây là vụ trộm tài sản lớn đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Do đó, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ trộm từ bị hại là ông Phan Thanh Sơn (P6, TP Trà Vinh, nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh) trình báo bị mất 35.000 USD và 66 lượng vàng SJC, Cơ quan CSĐT xin ý kiến giám đốc công an tỉnh cho lập chuyên án.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khoanh vùng hàng trăm đối tượng trên địa bàn TP Trà Vinh, các huyện lân cận và cả các tỉnh liền kề với tỉnh Trà Vinh; đồng thời tung một lượng lớn trinh sát tỏa các vùng, nắm thông tin phá án

Qua công tác sàng lọc đối tượng, Công an tỉnh loại trừ dần và đến sáng 7/5, Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định đối tượng và đủ tư liệu, chứng cứ để phá án.

Đến 13h15, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh bắt khẩn cấp đối tượng Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi) tại nhà vợ đối tượng ở phường 7, TP Trà Vinh. Lúc công an ập vào bắt Tuấn cũng là lúc đối tượng đang chuẩn bị đồ đạc định bỏ trốn.

Công an thu giữ 60 lượng vàng.

Khi bắt Tuấn, công an chỉ thu giữ được 60 cây vàng, vì trước đó Tuấn đã mang 6 cây vàng đi bán, mua một số nữ trang tặng người thân và mua 1 chiếc xe mô tô.

Riêng 35.000 USD đối tượng Tuấn khai báo đã mang đổi sang tiền Việt Nam đồng, tuy nhiên lời khai chưa thống nhất. Công an cũng chưa thu giữ được số tiền 35.000 USD như bị hại báo mất.

Đại tá Phan Thanh Quân cho biết, đối tượng Sơn Thanh Tuấn nghiện ma túy nặng, bản thân có 3 tiền án, 2 tội trộm cắp tài sản, 1 tội hiếp dâm.

Trong vụ án này chỉ có một mình Tuấn thực hiện vụ trộm, không có đồng phạm. Khi gây án, đối tượng Tuấn chạy xe đạp đến khu vực nhà bị hại, phát hiện không có ai ở nhà nên đối tượng ra phía sau dùng xà beng của chủ nhà cạy cửa đột nhập vào trộm tài sản.

Dịp này, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thưởng nóng cho 3 lực lượng phá án với số tiền 50 triệu đồng.

Qua lời khai và chứng cứ trong vụ trộm cho thấy, đối tượng Sơn Thanh Tuấn là tên trộm vặt, vì đối tượng không chuẩn bị phương tiện cũng như công vụ gây án. Thói quen của đối tượng là chiều xuống đạp xe lòng vòng thấy nhà nào không người trông coi là tìm cách lẻn vào nhà trộm tài sản.

Trong vụ trộm nhà ông Phan Thanh Sơn, sau khi cạy tủ lấy tài sản giá trị gần 5 tỷ đồng, Tuấn còn lấy 3 hộp sữa uống cho đỡ đói.

Đại tá Vũ Hoài Bắc - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh biểu dương các lực lượng đã tập trung cao độ phá án nhanh một vụ trộm tài sản lớn từ trước đến nay chưa từng xảy ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Từ thành tích xuất sắc này giúp người dân tin tưởng vào tinh thần trấn áp tội phạm của lực lượng công an nhân dân, giúp người dân an tâm sinh sống và lao động.

Nguyễn Hành