Vụ trẻ bị bỏ quên trên ô tô: Khởi tố nhân viên phụ trách đưa đón

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh (38 tuổi, trú tại xã Vũ Phúc, TP Thái Bình), về tội Vô ý làm chết người. Quỳnh Anh là nhân viên Trường Mầm non Hồng Nhung 2, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trường Mầm non Hồng Nhung 2, nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Đ. Văn).

Trước đó, ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án Vô ý làm chết người, để điều tra việc một trẻ mầm non đang theo học tại trường Mầm non Hồng Nhung 2, bị bỏ quên trên ô tô đưa đón dẫn đến tử vong.

Trưa 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình cũng ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nhân viên đưa đón học sinh từ nhà đến trường.

Công an xác định 6h20 ngày 29/5, ông N.V.L. (59 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) điều khiển ô tô 29 chỗ cùng một giáo viên Trường mầm non Hồng Nhung đón cháu H. và 9 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, ông L. mở cửa ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, tài xế điều khiển ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về.

Khi vào lớp, giáo viên lớp chụp ảnh điểm danh học sinh phát hiện vắng cháu H. nhưng không thông báo cho gia đình.

Đến khoảng 17h cùng ngày, anh T.Đ.A., cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H. bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường. Hậu quả, cháu bé tử vong.