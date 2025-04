Vụ thiếu niên 16 tuổi giết 2 mẹ con: Khen thưởng tài xế xe ôm mưu trí

Ngày 22/4, tại UBND xã Thuận An (thị xã Bình Minh), Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Thượng tá Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng ông Trần Văn Nhất (SN 1963, trú xã Thuận An).

Ông Nhất là người lái xe ôm đã chở Huỳnh Tấn Tài (SN 2009), bị can trong vụ sát hại hai mẹ con ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long) lúc rạng sáng 31/3, đến trụ sở công an trình báo.

Thượng tá Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng ông Trần Văn Nhất (Ảnh: CTV).

Ông Nhất chạy xe ôm ở xã Thuận An. Ngày 31/3, có một thanh niên nhờ ông Nhất chở đến huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre).

Trên đường đi, qua trao đổi nói chuyện, ông Nhất nhận thấy thanh niên này có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vừa thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ông Nhất đã rất nhạy bén, mưu trí chở thẳng đối tượng đến trụ sở Công an thị trấn Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) để trình báo.

Sau khi tiếp nhận và qua tiến hành làm việc, Công an thị trấn Chợ Lách xác định đây là đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn Tam Bình (huyện Tam Bình) vào sáng cùng ngày và đang bị Công an tỉnh Vĩnh Long truy tìm.

Công an thị trấn Chợ Lách đã tạm giữ đối tượng và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Hành động mưu trí, dũng cảm của ông Nhất rất xứng đáng được biểu dương khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã thưởng 3 triệu đồng cho ông Nhất do có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ lực lượng công an khám phá nhanh vụ án giết người.

Cán bộ điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Huỳnh Tấn Tài (Ảnh: CTV).

Như Dân trí đã đưa tin, rạng sáng 31/3, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận vụ phát hiện hai mẹ con tử vong tại căn nhà ở thị trấn Tam Bình (huyện Tam Bình).

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Đến trưa 31/3, cơ quan điều tra đã làm rõ thủ phạm và bắt giữ đối với Huỳnh Tấn Tài (SN 2009, ngụ xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) tại huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre).

Thời điểm làm việc, cơ quan điều tra kiểm tra và thu giữ trên người Tài số tiền trên 40 triệu đồng cùng điện thoại di động.

Qua xét hỏi, Tài thừa nhận đã gây án giết hai mẹ con là ông T.Q. (SN 1978, ngụ tỉnh Đồng Nai) và bà N.T.T.H. (SN 1960, mẹ ông Q.) trong căn nhà ở thị trấn Tam Bình.

Theo lời khai ban đầu, Tài có quan hệ quen biết và đang được ông Q. điều trị bệnh về tâm lý.

Ngày 30/3, ông Q. đón Tài về nhà mẹ ruột là bà N.T.T.H. với mục đích điều trị bệnh. Sau đó, Tài và ông Q. xảy ra mâu thuẫn.

Đến 1h ngày 31/3, Tài đã sát hại 2 mẹ con ông Q. rồi bỏ trốn.

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Huỳnh Tấn Tài để điều tra về tội Giết người và Cướp tài sản.