Vụ tài xế lái ô tô cán qua người đàn ông: Triệu tập người liên quan

Tối 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ xô xát xảy ra trên đường Lê Mao, phường Thành Vinh vào tối 24/5.

Theo cơ quan công an, tối 24/5, anh Vương Anh Tú (SN 1996, trú tại phường Thành Vinh) tổ chức tiệc sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Lê Mao và mời khoảng 20 người bạn tham dự. Trong quá trình ăn uống, một số người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Nguyễn Công Đức Thắng tại cơ quan công an (Ảnh: Văn Hậu).

Nhận thấy tình hình có nguy cơ diễn biến phức tạp, anh Tú đã đứng ra can ngăn các bên. Cùng thời điểm này, Nguyễn Công Đức Thắng (SN 2001, trú tại phường Trường Vinh), một người bạn được mời dự sinh nhật, điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Do thiếu quan sát, Thắng điều khiển xe cán qua bàn chân phải của anh Tú khiến người này ngã xuống đường, bị chấn thương vùng chân. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để xác minh, triệu tập những người liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan công an, các cá nhân liên quan đã trình bày diễn biến vụ việc. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.