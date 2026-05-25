Về nhà lấy dao đâm bạn cùng thôn vì mâu thuẫn trong đám tang

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Minh (SN 1982, trú tại thôn Hữu, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), về tội Giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Văn Minh (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 20/3, Trần Văn Minh và anh P.V.N. (SN 1980, cùng trú tại thôn Hữu, xã Bắc Tiên Hưng) đi đám tang tại nhà một hộ dân ở cùng thôn. Sau khi uống rượu, giữa Minh và anh N. có xảy ra mâu thuẫn xô xát với nhau. Minh về nhà lấy một con dao dài khoảng 30cm đâm một nhát vào vùng mạn sườn anh N.

Sau khi sự việc xảy ra, Minh bỏ về nhà còn anh N. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, sau đó điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Theo cảnh sát, tại thời điểm giám định, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh P.V.N. là 43%, cơ chế hình thành thương tích do dạng vật sắc nhọn gây nên.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không để tụ tập uống rượu bia say, không sử dụng hung khí nguy hiểm; nâng cao nhận thức về phòng ngừa tội phạm xâm phạm về nhân thân…