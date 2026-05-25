Nam sinh lớp 8 dùng rìu tấn công bạn cùng lớp

Ngày 25/5, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất (Gia Lai) dùng rìu tấn công khiến một người bị thương.

Theo báo cáo từ UBND phường Thống Nhất, khoảng 13h ngày 21/5, khi sắp vào giờ học môn công nghệ, em N.H.N. (học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ) bất ngờ lấy chiếc rìu giấu trong ba lô tấn công em H.Đ.U.L. (học cùng lớp) đang ngồi phía trước.

Trường THCS Nguyễn Văn Cư nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Phạm Hoàng).

Do bị tấn công bất ngờ từ phía sau, em L. bị thương ở vùng đầu và được giáo viên cùng các bạn nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 331 (phường Thống Nhất). Sau đó, gia đình đã chuyển em vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị.

Đồng thời, giáo viên và học sinh trong lớp cũng đã tước hung khí từ N. và báo cáo cơ quan chức năng.

Đại diện Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cho biết Công an phường Thống Nhất đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai điều tra nguyên nhân vụ việc. Em L. đến nay sức khỏe đang dần hồi phục.