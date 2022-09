Vụ sát hại Quân "xa lộ": Bắt tạm giam một nữ đại gia

Ngày 23/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Võ Thùy Linh (31 tuổi), Hồ Thanh Phương (35 tuổi, cùng ngụ tại TPHCM) và 15 đồng phạm về tội Giết người và Che giấu tội phạm.

Bị can Võ Thùy Linh tiếp tục bị đề nghị truy tố (Ảnh: Hải Long).

Đáng chú ý, sau khoảng 10 lần điều tra bổ sung, ngày 21/9, Công an TPHCM đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Tuyết (46 tuổi, chủ doanh nghiệp Thu Tuyết) về tội Che giấu tội phạm.

Trong những lần trả hồ sơ trước đây, cơ quan công tố nhiều lần yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi của bà Tuyết.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận năm 2019. Nạn nhân là ông Mai Văn Quân (còn gọi Quân "xa lộ") bị hơn 20 người truy sát đến tử vong.

Quân "xa lộ" được biết đến là "đại ca" khu giáp ranh TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Võ Thùy Linh sinh ra và lớn lên tại TPHCM. Năm 2011, nữ bị can đi du học và làm việc tại nước ngoài. Sau đó, Linh trở về nước hoạt động kinh doanh tự do và quen biết bà Lê Thị Tuyết.

Thời gian này, bà Tuyết có mua căn nhà ở quận 1 giá 100 tỷ đồng nhưng thương vụ bất thành và mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết nói xấu bà Tuyết. Từ đó, người phụ nữ này nhờ Linh giải quyết.

Ngày 4/11/2019, Linh và Lý Văn Tư (44 tuổi, quê Tây Ninh) hẹn gặp N.V Tr. (chồng người bán nhà) bàn chuyện tranh chấp mua bán. Họ yêu cầu gỡ các bài viết đăng trên mạng nhưng anh này không đồng ý dẫn đến hai bên mâu thuẫn.

Sau đó, Linh gọi cho Hồ Thanh Phương cùng nhiều người khác đến một quán cà phê bàn bạc, tìm cách giải quyết.

Quân "xa lộ" đến nhà Tr. chơi nên biết được sự việc. Khoảng 17h ngày 4/11/2019, Tr. cùng Quân và một số người khác đi đến quán ăn trên đường Khổng Tử, TP Thủ Đức. Một lúc sau, Quân về trước và nhóm của Linh cũng đến quán ăn uống.

Đến 23h cùng ngày, Tr. ra về, thấy xe của nhóm Linh đậu trước quán nên gọi cho Quân. Để "dằn mặt", Quân chạy xe máy đến cầm cây gậy đập vỡ kính xe của Linh.

Tối đó giữa Quân và nhóm Linh có nhắn tin qua lại, thách thức nhau và hẹn giải quyết trước một quán karaoke thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức.

Nhóm Linh kêu thêm người mang theo hung khí tập trung tại ngã tư gần đó. Khi đến nơi, thấy Quân "xa lộ" đang cầm khúc cây, cả nhóm lao vào đâm chém khiến nạn nhân tử vong.

Theo kết luận điều tra bổ sung mới nhất, nhà chức trách xác định bị can Linh là chủ mưu, cầm đầu trong việc chém chết Quân "xa lộ". Sau khi xảy ra vụ án, Tuyết chỉ đạo Tư bỏ trốn và cung cấp tiền cũng như chỉ đạo cho người khác cung cấp tiền cho Tư bỏ trốn.

Tuyết đã có hành vi che giấu kẻ chủ mưu, cầm đầu trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xác minh truy bắt Tư cũng như những người liên quan trong vụ án.

Mặt khác, khi Tư bị bắt theo quyết định truy nã, cơ quan chức năng đã làm việc với Tuyết nhưng người phụ nữ này khai báo gian dối, gây khó khăn cho quá trình điều tra.