Vụ sát hại cô gái 26 tuổi ở TPHCM: Tạm giữ cặp vợ chồng

Ngày 2/10, liên quan vụ cô gái 26 tuổi bị sát hại tại bãi đậu xe trong chợ đầu mối Thủ Đức, cơ quan công an đã tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Nhà chức trách cũng tạm giữ chồng của Dung để điều tra do nghi liên quan đến vụ án.

Chồng của Dung biết vợ gây án nhưng không khuyên ra đầu thú. Người đàn ông này mang quần áo dính máu của vợ tẩm xăng để đốt nhằm tiêu hủy vật chứng.

Nạn nhân vụ án được xác định là H.T. (26 tuổi, quê Long An), buôn bán rau củ trong chợ này.

Camera an ninh ghi lại toàn bộ vụ việc (Ảnh cắt từ clip).

Công an cho biết, sau 2 giờ gây án vào trưa 30/9, Dung đã bị công an phát hiện và bắt giữ. Bước đầu tại cơ quan công an, Dung khai, thời điểm sát hại nạn nhân không nhớ đã đâm chị T. bao nhiêu nhát.

Sau khi gây án, Dung lấy tài sản của nạn nhân gồm điện thoại, vàng trang sức, 15 triệu đồng. Từ hiện trường trở về nhà, trong bộ đồ đen cùng tang vật, chồng của Dung hỏi "con dao gì nhọn vậy, dao này mà đâm làm người ta chết chứ không sống nổi đâu", Dung đáp không rõ người ta sống chết thế nào…

Sau khi bị bắt giữ, cơ quan pháp y thông báo Dung đã đâm nạn nhân rất nhiều nhát và đưa hình chị T., Dung không dám xem.

Trước đó, như Dân trí đưa tin trưa 30/9 người dân sống gần khu vực chợ phát hiện cô gái nằm bất động ở bãi xe trong chợ. Đến kiểm tra, họ tá hỏa thấy trên người cô gái có máu và vết thương ở vùng mặt, cổ. Người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cô gái đã không qua khỏi.

Theo công an, nghi phạm và nạn nhân có mâu thuẫn với nhau từ trước.