Vụ nữ tài xế bỏ mặc nạn nhân tai nạn: "Sợ bị liên lụy và hiểu nhầm"

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Nữ tài xế khai lý do không cứu người

Theo nguồn tin từ Công an huyện Can Lộc, Hằng khai rằng, vào khoảng 20h ngày 2/10/2022, sau khi ăn tối tại một quán cơm ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), bị can này điều khiển ô tô tải biển số 84L-4036 của gia đình, di chuyển trên Quốc lộ 1A, hướng về nhà tại thôn Quảng Đông, xã Mỹ Thành.

Trên xe có ba người khác, gồm chồng Hằng là Vương Kim T. (38 tuổi), con nhỏ 3 tuổi và người cháu trai V.Đ.Q. (20 tuổi).

Gần 22h cùng ngày, xe đi qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Lúc này, anh T. cùng con, cháu đang ngủ. Hằng nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe máy đang dừng bên phải đường, đầu cúi xuống giống đang xem điện thoại.

Sau đó, Hằng bật tín hiệu đèn xi nhan, cho xe vào sát lề đường để dừng lại đi vệ sinh. Vừa ra ngoài, người phụ nữ nghe thấy tiếng va chạm. Quay lại, chị thấy một người đàn ông và xe máy ngã trên làn đường dành cho xe cơ giới, sát dải phân cách cứng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

"Tôi sợ quá, quay lại mở cửa ô tô thấy có những xe di chuyển trên Quốc lộ 1A lách tránh qua người đàn ông ngã nằm giữa đường. Khi tôi ngồi vào cabin, chồng và cháu vừa mới thức dậy. Chồng tôi có hỏi có chuyện chi đó. Tôi trả lời thấy người ta ngã nên hoảng. Sau đó, tôi điều khiển xe rời khỏi hiện trường", Hằng khai.

Sau đó, nữ tài xế lái xe đi tiếp khoảng 1km rồi dừng xe đi vệ sinh và đổi lái cho chồng rồi trở về nhà.

"Khi thấy sự việc, tâm lý tôi hoang mang, lo sợ. Tôi sợ bị liên lụy, ảnh hưởng hay hiểu nhầm vì là người ở địa phương khác đến. Tôi cũng không biết người đàn ông va chạm với xe của tôi nên mới ngã như vậy. Vì thế, tôi đã không có lời nói, hành động nào nhằm cứu giúp nạn nhân", Hằng khai tiếp.

Nữ tài xế đối diện với khung hình phạt nào?

Theo dõi vụ việc trên, luật sư Trần Đình Lợi, Giám đốc Công ty Luật TNHH Mai Sen (Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh) đánh giá, hành vi của Nguyễn Thị Hằng đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng", theo Điều 132 Bộ luật Hình sự 2015.

Cụ thể, theo điều luật này: Thứ nhất, người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Thứ 2, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm: Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm; người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp. Phạm tội dẫn đến hậu quả 2 người trở lên chết, bị phạt tù từ 3 đến 7 năm.

Thứ 3, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Luật sư Lợi phân tích, căn cứ quy định nêu trên, bà Hằng thực hiện hành vi không cứu giúp người tai nạn, bị các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố là có căn cứ vì đã thỏa mãn các yếu tố sau:

Một là, bà Hằng thấy người bị tai nạn đang trong tình trạng có thể dẫn đến chết người nhưng đã không cứu giúp.

Hai là, bà Hằng có điều kiện để thực hiện cứu giúp nạn nhân, ngăn chặn hậu quả chết người xảy ra.

Ba là, hậu quả chết người phải là hệ quả tất yếu của hành vi không cứu giúp người bị nạn. "Trong trường hợp này, nạn nhân là anh Phường đã chết", luật sư Lợi nói.