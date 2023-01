Khởi tố nữ tài xế bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn

Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 2/10/2022, Hằng điều khiển xe ô tô chở theo Vương Kim T. (38 tuổi) và Vương Đình Q. (20 tuổi, cùng trú huyện Yên Thành) lưu thông trên quốc lộ 1A.

Khi đến đoạn qua tổ dân phố 10, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), Hằng dừng xe bên lề đường để xuống đi vệ sinh.

Lúc này, anh Nguyễn Công Phường (32 tuổi, trú xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe máy, bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô của Hằng.

Vụ tai nạn khiến anh Phường ngã ra giữa đường, nằm trên làn xe cơ giới, sát với dải phân cách cứng. Hằng thấy vậy nhưng không cứu giúp nạn nhân mà lại điều khiển xe ô tô đi tiếp, để mặc anh Phường nằm giữa đường.

Ngay sau đó, tài xế Tưởng Văn Danh (30 tuổi, trú xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe tải đông lạnh chạy qua. Do thiếu chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ, xe của Danh cán qua người anh Phường và va chạm với xe máy. Vụ việc khiến anh Phường tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Tưởng Văn Danh về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".