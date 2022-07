Vụ người phụ nữ đầu đứt lìa thân: Phát hiện thi thể nghi phạm

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ quận Kiến An, TP Hải Phòng trưa nay (23/7), lực lượng chức năng quận này đã phát hiện thi thể T.V.H. (SN 1963, ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) trên một con thuyền tại khu vực sông thuộc địa bàn huyện An Dương, TP Hải Phòng.

T.V.H. được xác định là nghi phạm đã dùng dao đoạt mạng bà N.T.H. (SN 1968, ở quận Lê Chân) tại một quán ăn thuộc khu đô thị trên địa bàn quận Kiến An vào ngày 22/7.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 16h ngày 22/7, chị T.T.V. (27 tuổi), chủ một quán đồ nướng ở khu đô thị Tinh Thành Quốc tế (phường Bắc Sơn, quận Kiến An) mở quán để chuẩn bị bán hàng buổi tối đã tá hỏa phát hiện mẹ đẻ là bà N.T.H. tử vong trong tình trạng đầu đứt lìa khỏi thân.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Kiến An, Phòng Cảnh sát hình sự - Công TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra. Qua khoanh vùng, rà soát, cơ quan công an bước đầu xác định T.V.H., người làm công tại quán đồ nướng của chị V., là nghi phạm số một.

Theo cơ quan chức năng, T.V.H. có hai tiền án, tiền sự, đã ly hôn và đang sống với mẹ già tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

Theo một số người dân sống gần nhà nghi phạm, thời gian gần đây có thấy bà H. hay về nhà nghi phạm và ở lại. Quá trình sinh sống tại đây, cả hai rất hay xảy ra mâu thuẫn do H. vốn là người nghiện rượu, mỗi khi có hơi men lại gây sự, đánh đập bà H.

Sau đó bà H. rời khỏi nhà nghi phạm về tá túc tại quán của con gái và phụ bán hàng. Nghi phạm cũng tìm sang quán xin làm nhân viên.

Đến ngày 22/7 thì xảy ra vụ án kinh hoàng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, sau khi ra tay đoạt mạng bà H., nghi phạm trốn về địa phương, lên một chiếc thuyền và nghi đã chích điện tự sát. Sau đó thuyền đưa thi thể tự trôi đến địa bàn huyện An Dương.