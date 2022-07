Hải Phòng: Một phụ nữ tử vong trong tình trạng đầu bị đứt lìa

Tối 22/7, thông tin từ quận Kiến An, TP Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng quận này đang điều tra, làm rõ vụ một người phụ nữ được phát hiện tử vong trên địa bàn quận.

Nạn nhân được xác định khoảng hơn 54 tuổi, trú tại một quán ăn thuộc khu đô thị trên địa bàn quận Kiến An.

Hiện trường vụ việc được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: CTV).

Trước đó, vào chiều cùng ngày, nạn nhân được người thân phát hiện đã tử vong trong tình trạng đầu bị đứt lìa khỏi thi thể.

Thông tin được trình báo tới cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Các phòng chức năng của Công an TP Hải Phòng và Công an quận Kiến An đã vào cuộc, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.