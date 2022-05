Vụ người đàn ông tử vong trong ô tô: Đi rút tiền cùng 2 người bạn

Ngày 24/5, lực lượng chức năng Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ anh N.T.B. (SN 1979), trú xóm Khe Đổ, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tử vong trên ghế lái xe ô tô, qua khám nghiệm phát hiện nạn nhân có vết hằn trên cổ.

Người đàn ông được phát hiện chết trong xe con (Ảnh: N.T).

Theo thông tin từ người thân, vào 17h ngày 21/5, anh B. điều khiển ô tô đến ngân hàng đi rút tiền cùng hai người bạn và đang trên đường về nhà. Tuy nhiên, sau cú điện thoại trước đó không lâu, gia đình hốt hoảng nhận được thông tin anh B. tử vong tại địa bàn huyện Nghĩa Đàn, cách nhà khoảng 20km.

Nguồn tin cho biết thêm, trước khi chết, anh B. điện thoại về cho vợ nói có hai người đàn ông đi cùng. Song khi sự việc xảy ra, hai người đàn ông này đã không có mặt tại hiện trường. Điều đáng nói, nạn nhân có vết hằn trên cổ.

Được biết, anh B. có vợ và 2 con nhỏ, làm nhiều nghề, trong đó có hoạt động ở lĩnh vực tín dụng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 19h30 ngày 21/5, người dân phát hiện một chiếc ô tô màu đỏ mang biển kiểm soát 37A-908… đỗ tại địa bàn xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Xe đóng cửa nhưng kính phía ghế lái hạ một phần. Trong xe, một người đàn ông nằm trên ghế lái, tử vong.

Hiện trường chiếc ô tô đỗ bên vệ đường, bên trong xe anh B. được phát hiện tử vong trên ghế lái (Ảnh: N.T).

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo công an các cấp tới hiện trường. Công an huyện Nghĩa Đàn đã phát đi thông báo tìm người thân của người đàn ông. Ít giờ sau, đã có người đến hiện trường nhận dạng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.